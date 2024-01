Unión, con todo listo para el debut en la Liga Federal

El DT de Unión de Santa Fe sostuvo que "la verdad es que entrenamos mucho para arrancar el torneo. Se está entrenando todos los días, tres horas, y estuvimos estas últimas dos semanas jugando una serie de amistosos. Jugamos ante Echagüe de Paraná un partido de local y otro de visitante. Por suerte con resultados favorables, no solamente en el tablero, sino en el rendimiento de juego, ya que las cosas que veníamos trabajando salieron bien".

Unión2.jpg El femenino de Unión integra el grupo 2 con Instituto, Ateneo, San Martín de Mendoza y Amigos de Laprida UNO Santa Fe

"Los rivales que nos tocan en el torneo ya sabemos, el caso de San Martín de Mendoza, e Instituto de Córdoba, son dos clubes muy conocidos en el vóley, por lo tanto esperamos que sean partidos dificiles, peleados, sobre todo las chicas cordobesas, que han tenido un muy buen desempeño en su liga local y en la Federal del año pasado, por lo que esperamos que sea un rival complejo" manifestó Julián Barovero.

En el mismo sentido aseguró que "a los equipos de Chubut y de Laprida no los conocemos, no tenemos referencia, hemos visto algunos videos, algunas cosas que pudimos observar, pero no nos hemos enfrentado nunca, con lo cual estamos con ansias de ver con que nos vamos a enfrentar".

Los cuatro partidos de la etapa clasificatorio los deberá jugar en Villa Dora. "Jugamos en Santa Fe, en cancha de Villa Dora, es toda una ventaja por varias cuestiones. Tenemos el descanso de cada una de las chicas en su casa, que siempre es favorable, no tenemos que viajar, y aunque parezca un detalle, que no es algo menor, que está pasando ahora y también la semana próxima, está el asunto de las altas temperaturas. Nosotros nos preparamos sabiendo que los partidos van a ser con este clima que es el nuestro. Lo vemos con una ventaja, y el tema del público, que es otro punto a favor".

"El plantel que tenemos es la base de las jugadoras de Unión que han conformado el grupo que afrontó la Liga Santafesina, y sumamos resfuerzos de chicas de Banco Provincial, Regatas de Santa Fe y Villa Dora, muchas de las cuales tienen experiencia, ya que han jugado liga Federal como la A1. Nos han sumado mucho en los entrenamientos para no solo en cuanto a juego, sino también para la forma de prepararse para afrontar un torneo de estas características".

Unión3.jpg Julián Barovero es el entrenador en jefe del plantel femenino de Unión que jugará en Santa Fe. UNO Santa Fe

La ciudad de Santa Fe vive una verdadera fiesta del vóley, porque la semana pasada, y durante nueve jornadas se disfrutó de la Liga Nacional Masculina, y ahora llega esta Liga Federal en ambas ramas. Sobre este punto el entrenador unionista lo vio como algo muy positivo. "No sólo es importante, sino que también refleja el crecimiento de Santa Fe, en cuanto a lo deportivo en general, sino específicamente al vóley. Que estemos equipos santafesinos en la Liga A1, en la Liga A2 y en el Federal es bueno para el desarrollo del deporte en la región".

El entrenador en jefe es Julián Barovero, quien contará con la colaboración de José Ignacio Orlando, Alan Biagioni y Clara Manni. El plantel lo integran Lara Sánchez, María Bauer, Aldana Falchini, Luzmila Schneider, Virginia Altamirano, Agostina Villagra, Irene Nicola, María Vogt, Luisina Cruchi, Martin Morano, Valentina Riboldi, Martina Frangella, Milena Mora, Sabrina Molina, Marina Fernández, Victoria Monutti, Gianella Albornoz, Rocío Manni, Camila Díaz, Luciana Turina, Sofía Keller y Valentina Retamar.