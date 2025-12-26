Se frenó la salida de Lucas Meuli en Unión por la falta de arqueros

Cuando parecía que su salida era un hecho, la oferta de Arabia Saudita no era tan importante y, sumado a la falta de arqueros, Lucas Meuli aún sigue en Unión

Cuando todo parecía indicar que la salida de Lucas Meuli de Unión era un hecho, el escenario cambió. La propuesta de Arabia Saudita no terminó de convencer y, sumado a la escasez de alternativas en el arco, se frenó cualquier movimiento. Así, el arquero continúa por ahora en el plantel.

La situación se volvió más compleja en los últimos días, luego de confirmarse que Matías Tagliamonte realizará la pretemporada con Racing. Esa decisión sepultó las expectativas de Unión de retenerlo para la próxima temporada, obligando a reconfigurar el panorama en un puesto sensible.

Madelón busca opciones y Meuli sigue en carrera

Ante este contexto, Leonardo Madelón ya comenzó a evaluar alternativas para reforzar el arco, consciente de que hoy las opciones son limitadas. Mientras se analiza la llegada de otro guardameta, Meuli sigue siendo una pieza disponible, al igual que Federico Gomes Gerth, quien también integra el grupo de arqueros con los que cuenta el cuerpo técnico.

Lucas Meuli Prensa Unión

La decisión no solo responde a lo deportivo, sino también a una cuestión de prevención, en un mercado donde las opciones no abundan por lo económico. No hay demasiados arqueros libres que llamen la atención.

Una salida confirmada y un tablero en movimiento en Unión

El único movimiento firme bajo los tres palos es la partida de Froilán Díaz, quien continuará su carrera en Ecuador. Esa salida redujo aún más el margen de maniobra de Unión y reforzó la necesidad de actuar con cautela en las negociaciones.

En este contexto, el nuevo mánager Santiago Zurbriggen ya trabaja sobre la situación, entendiendo que la prioridad es garantizar estabilidad en el arco antes de liberar futbolistas. Por eso, mientras se buscan soluciones de fondo, Lucas Meuli continúa en Unión, al menos por ahora, en un compás de espera que puede ser determinante para el armado final del plantel.