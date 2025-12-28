Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Este lunes se realizará la demorada la Asamblea en Unión para tratar la Memoria y Balance del ejerccio 119 que será deficitario

Ovación

Por Ovación

28 de diciembre 2025 · 10:16hs
Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Este lunes, Unión llevará adelante la demorada Asamblea Ordinaria en la que se tratará la Memoria y Balance del ejercicio N° 119. La cita será en el salón de usos múltiples de la sede, en Avenida López y Planes 3513, con un primer llamado previsto para las 19 y un segundo a las 20.

• LEER MÁS: La organización de la Serie Río de la Plata le dio la bienvenida a Unión

Puertas adentro, es un secreto a voces que el resultado económico del ejercicio será deficitario, un punto que genera atención entre los socios y que seguramente concentrará buena parte del debate. En ese marco, la dirigencia puso a disposición el Balance con antelación, con el objetivo de que los asociados puedan acceder a la información, analizarla en detalle y llegar a la Asamblea con los datos necesarios para evacuar dudas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2003530369623003268&partner=&hide_thread=false

• LEER MÁS: "Zurbriggen puede hacer un gran trabajo en Unión, porque es una persona formada"

Como ocurre habitualmente, el clima político también será un factor a seguir de cerca. Persisten los chispazos con la oposición, por lo que existe expectativa respecto al desarrollo de la reunión y al tenor de las intervenciones que puedan darse durante la noche.

Asamblea Unión.jpg
Se realiza este lunes la Asamblea en Uni&oacute;n.

Se realiza este lunes la Asamblea en Unión.

Los puntos a tratar en Unión serán

1-Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.

2-Designación de dos asociados para firmar el acta.

3-Lectura y consideración de la Memoria y Balance del ejercicio N°119, cerrado el 30 de junio de 2025.

• LEER MÁS: Se frenó la salida de Lucas Meuli en Unión por la falta de arqueros

Para poder participar, los socios deberán ser plenos, tener la cuota al día y concurrir con el DNI. La Asamblea aparece como una instancia clave para conocer el estado real de las finanzas del club y para medir, una vez más, la temperatura política en el mundo rojiblanco.

Unión Asamblea Memoria y Balance
Noticias relacionadas
vazzoler y su nuevo rol en union: es un salto de calidad y una decision superadora

Vazzoler y su nuevo rol en Unión: "Es un salto de calidad y una decisión superadora"

union aposto por ariel rearte como entrenador para la continuidad en la liga nacional

Unión apostó por Ariel Rearte como entrenador para la continuidad en la Liga nacional

se freno la salida de lucas meuli en union por la falta de arqueros

Se frenó la salida de Lucas Meuli en Unión por la falta de arqueros

el representante de jeronimo domina elogio a union y hablo de su presente y futuro

El representante de Jerónimo Dómina elogió a Unión y habló de su presente y futuro

Lo último

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Último Momento
Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

Nacieron trillizas idénticas en Chubut, evento que ocurre cada cientos de millones de embarazos

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

El dinero que pide Colón y lo que América de Cali ofreció por José Neris

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Ovación
Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Unión volverá al trabajo en un enero cargado y con decisiones por tomar en el plantel

Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Capibaras XV: la franquicia del Litoral, rumbo al Súper Rugby Américas 2026

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

Villa Dora se prepara jugar la Liga Nacional Masculina de vóley

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Quintana, el arquitecto silencioso para Colón que logre la vuelta a la A1 del Oficial

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"