Este lunes, Unión llevará adelante la demorada Asamblea Ordinaria en la que se tratará la Memoria y Balance del ejercicio N° 119. La cita será en el salón de usos múltiples de la sede, en Avenida López y Planes 3513, con un primer llamado previsto para las 19 y un segundo a las 20.
Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico
Este lunes se realizará la demorada la Asamblea en Unión para tratar la Memoria y Balance del ejerccio 119 que será deficitario
Por Ovación
Puertas adentro, es un secreto a voces que el resultado económico del ejercicio será deficitario, un punto que genera atención entre los socios y que seguramente concentrará buena parte del debate. En ese marco, la dirigencia puso a disposición el Balance con antelación, con el objetivo de que los asociados puedan acceder a la información, analizarla en detalle y llegar a la Asamblea con los datos necesarios para evacuar dudas.
• LEER MÁS: "Zurbriggen puede hacer un gran trabajo en Unión, porque es una persona formada"
Como ocurre habitualmente, el clima político también será un factor a seguir de cerca. Persisten los chispazos con la oposición, por lo que existe expectativa respecto al desarrollo de la reunión y al tenor de las intervenciones que puedan darse durante la noche.
Los puntos a tratar en Unión serán
1-Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.
2-Designación de dos asociados para firmar el acta.
3-Lectura y consideración de la Memoria y Balance del ejercicio N°119, cerrado el 30 de junio de 2025.
• LEER MÁS: Se frenó la salida de Lucas Meuli en Unión por la falta de arqueros
Para poder participar, los socios deberán ser plenos, tener la cuota al día y concurrir con el DNI. La Asamblea aparece como una instancia clave para conocer el estado real de las finanzas del club y para medir, una vez más, la temperatura política en el mundo rojiblanco.