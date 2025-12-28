Uno Santa Fe | Unión | José Luis Marzo

José Luis Marzo, un goleador eterno en la historia de Unión

Unión celebra el cumpleaños de José Luis Marzo, uno de los delanteros más queridos del club, figura clave del ascenso de 1996 y símbolo de gol.

28 de diciembre 2025 · 14:58hs
El Loco Marzo habló de cómo vivió la salvación de Unión y también pidió un paso al costado de Spahn.

El Loco Marzo habló de cómo vivió la salvación de Unión y también pidió un paso al costado de Spahn.

Cada 28 de diciembre tiene un lugar destacado en las efemérides de Unión, porque recuerda el nacimiento de José Luis Marzo, un delantero que dejó una marca profunda en la historia del club. Nacido en Paraná en 1971, su nombre quedó asociado al gol, al sacrificio y a un vínculo genuino con el hincha tatengue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2005247484642439488?s=20&partner=&hide_thread=false

LEER MÁS: Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

José Luis Marzo: una historia inolvidable de amor con Unión

El atacante entrerriano debutó profesionalmente el 10 de noviembre de 1991 con la camiseta de Unión, iniciando una trayectoria que se desarrolló en dos etapas: entre 1991 y 1995, y luego entre 1996 y 1998. En ambos ciclos, su presencia en el área fue sinónimo de peligro y compromiso.

El punto más alto de su carrera llegó en el ascenso de 1996 a Primera División, donde fue figura determinante. En aquella campaña inolvidable, Marzo convirtió 17 goles en 22 partidos, transformándose en una de las grandes razones del regreso tatengue a la máxima categoría del fútbol argentino.

En números, su legado impresiona: 63 goles en 133 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca. Pero más allá de las estadísticas, el Loco Marzo se ganó algo aún más valioso: el reconocimiento y el cariño del pueblo de Unión, que lo recuerda como un delantero decisivo y profundamente identificado con el club.

A más de dos décadas de aquellos gritos sagrados, su nombre sigue vigente, asociado a una de las páginas más felices de la historia tatengue.

José Luis Marzo Unión goleador Paraná
Noticias relacionadas
los dos nuevos juveniles que firmaran su primer contrato en union

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

vazzoler y su nuevo rol en union: es un salto de calidad y una decision superadora

Vazzoler y su nuevo rol en Unión: "Es un salto de calidad y una decisión superadora"

union trata su ejercicio 119 en una asamblea cargada de expectativa y con deficit economico

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Alejandro Trionfini DT de la Reserva de Unión destacó a Santiago Zurbriggen.

"Zurbriggen puede hacer un gran trabajo en Unión, porque es una persona formada"

Lo último

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Último Momento
El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Inter, puntero y con Lautaro Martínez en modo figura

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Salud mental en las fuerzas de seguridad: un suboficial penitenciario en Coronda y un policía en Rosario se quitaron la vida

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Los amistosos de Unión en Uruguay se verán por TV en la Serie Río de la Plata

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el innegociable déficit cero del Gobierno

Luz verde al Presupuesto 2026: los artículos centrales de un proyecto marcado por el "innegociable" déficit cero del Gobierno

Ovación
César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

De Colón a Brasil: Vegetti cerró el año como máximo goleador del fútbol brasileño

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Unión trata su ejercicio 119 en una Asamblea cargada de expectativa y con déficit económico

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los dos nuevos juveniles que firmarán su primer contrato en Unión

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Los puestos que aún pretende reforzar Medrán para su nuevo Colón

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"