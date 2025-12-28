José Luis Marzo, un goleador eterno en la historia de Unión

Unión celebra el cumpleaños de José Luis Marzo, uno de los delanteros más queridos del club, figura clave del ascenso de 1996 y símbolo de gol.

El Loco Marzo habló de cómo vivió la salvación de Unión y también pidió un paso al costado de Spahn.

Cada 28 de diciembre tiene un lugar destacado en las efemérides de Unión , porque recuerda el nacimiento de José Luis Marzo , un delantero que dejó una marca profunda en la historia del club. Nacido en Paraná en 1971 , su nombre quedó asociado al gol, al sacrificio y a un vínculo genuino con el hincha tatengue.

El 28 de diciembre de 1971 nació en Paraná José Luis "el Loco" Marzo. Debutó el 10 de noviembre de 1991. Jugó en los períodos 1991-1995 y 1996-1998 Disputó 133 partidos y convirtió 63 goles Fue figura en el ascenso de 1996: hizo 17 goles en 22 partidos pic.twitter.com/WVCPtaeDtZ

José Luis Marzo: una historia inolvidable de amor con Unión

El atacante entrerriano debutó profesionalmente el 10 de noviembre de 1991 con la camiseta de Unión, iniciando una trayectoria que se desarrolló en dos etapas: entre 1991 y 1995, y luego entre 1996 y 1998. En ambos ciclos, su presencia en el área fue sinónimo de peligro y compromiso.

El punto más alto de su carrera llegó en el ascenso de 1996 a Primera División, donde fue figura determinante. En aquella campaña inolvidable, Marzo convirtió 17 goles en 22 partidos, transformándose en una de las grandes razones del regreso tatengue a la máxima categoría del fútbol argentino.

En números, su legado impresiona: 63 goles en 133 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca. Pero más allá de las estadísticas, el Loco Marzo se ganó algo aún más valioso: el reconocimiento y el cariño del pueblo de Unión, que lo recuerda como un delantero decisivo y profundamente identificado con el club.

A más de dos décadas de aquellos gritos sagrados, su nombre sigue vigente, asociado a una de las páginas más felices de la historia tatengue.