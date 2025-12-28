Cuál es el estado de las obras que transforman cuatro avenidas estratégicas de Santa Fe

A 18 meses de firmado el acuerdo entre la provincia y el municipio de Santa Fe, continúan las obras en Aristóbulo del Valle, J. J. Paso, 7 Jefes y Peñaloza.

A 18 meses de la firma del Acuerdo Capital entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti , se avanza en la transformación de cuatro avenidas claves de la ciudad de Santa Fe. Tras inaugurar la pavimentación de Larrea, continúan los trabajos en Aristóbulo del Valle, J. J. Paso, 7 Jefes y Peñaloza , con distintos grados de avance.

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, remarcó que el plan se sostiene sobre criterios de eficiencia y control: “Nos exige un gran esfuerzo mantener la transparencia en la contratación, hacer competir a las empresas y pagar mejores precios. Las compañías saben que en Santa Fe todo es claro y que la obra pública se maneja con un nivel de amplitud que nunca antes tuvo”.

avenidas obras Santa Fe Acuerdo Capital Lisandro Enrico Juan Pablo Poletti

Añadió que la Provincia defenderá “con uñas y dientes” el sistema de licitaciones y controles instaurado durante esta gestión. Para Enrico, los avances del Acuerdo Capital se traducen en “inversiones concretas en movilidad urbana, servicios básicos y espacios públicos. Los vecinos lo ven: hay máquinas, trabajadores y obras que progresan cada día”.

•LEER MÁS: Acuerdo Capital: quedó inaugurada la pavimentación de calle Larrea, en el tramo entre Blas Parera y Peñaloza

J. J. Paso: una de las obras en etapa final (90 %)

La intervención más adelantada es la puesta en valor del cantero central de avenida J. J. Paso, que ya alcanzó 90 % de ejecución. Varias cuadras se encuentran habilitadas al tránsito y equipadas con mobiliario, luminarias y forestación. El tramo intervenido abarca 870 metros entre Zavalla y 1.º de Mayo.

Las tareas se completan con trabajos hídricos en el sector cercano al estadio de Colón, destinados a mejorar el drenaje en días de lluvia.

Peñaloza hacia el norte: reconstrucción de calzada (54%)

En avenida Peñaloza continúa la construcción de la nueva calzada entre Gorriti y Chaco, con un avance de 54%. La empresa ejecutó el corrimiento de servicios, movimiento de suelo, subrasante, base de densidad controlada y pavimento de hormigón de 18 centímetros.

También se reacondicionaron bocas de tormenta y se instalaron columnas de alumbrado, cámaras de inspección y nueva infraestructura eléctrica. En las próximas semanas seguirán las tareas de pavimento, corrimiento de servicios y construcción de cordón cuneta.

avenidas obras Santa Fe Acuerdo Capital2

Aristóbulo del Valle: mejoras integrales en zona comercial (55 %)

La obra en Aristóbulo del Valle avanza con varios frentes simultáneos y 55% de ejecución. Ya pueden verse cuadras completamente remodeladas, con mobiliario urbano, luminarias, bicisenda y nuevas losetas.

Se ejecutan además movimientos de suelo y adecuación de niveles en sectores próximos y se avanza en el recambio de cañerías pluviales en Pavón y en la colocación de nuevos conductos y bocas de registro en Azcuénaga.

Costanera 7 Jefes: renovación del cantero central (25 %)

La intervención más reciente es la de avenida 7 Jefes, que registra 25% de avance. Los trabajos comenzaron en la intersección con Bulevar Muttis y se extienden hacia el sur.

En las primeras cuadras ya se observan nuevas veredas, columnas de alumbrado, juegos, cestos y mobiliario urbano. También se nivelaron los sectores verdes para la siembra de césped.

Además, se ejecutó la apertura de calle Iturraspe para mejorar la conexión entre la Costanera y el interior de la ciudad. La obra permitirá habilitar tres nuevos cruces: Iturraspe, Juan del Campillo y Chacabuco.

avenidas obras Santa Fe Acuerdo Capital3

A estas intervenciones se suman obras provinciales de alto impacto urbano e infraestructura: el nuevo Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé; la iluminación de avenida Circunvalación; la renovación de redes de agua y cloacas; las defensas hídricas del Gran Santa Fe; el nuevo edificio de la Escuela Echeverría; el edificio del Instituto N.º 8 detrás de la Casa de la Cultura; la nueva guardia y unidad de oncohematología del Hospital Alassia; y el sector de internación de mediana complejidad del Hospital Sayago.