El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Con un enorme Juan Fernández, Básquet Girona sigue imparable en casa y ahora despachó a Hiopos Lleida por 103 a 86 en la Liga Endesa

28 de diciembre 2025 · 14:04hs
El santafesino Juan Fernández brilló en el triunfo de Girona ante Lleida

Básquet Girona volvió a imponer condiciones en casa y sumó un triunfo clave para sostener el sueño. Este domingo, derrotó con autoridad a Hiopos Lleida por 103 a 86, alcanzó su quinta victoria en siete presentaciones como local y profundizó el mal momento del conjunto de Gerard Encuentra. Brilló el santafesino Juan Fernández.

Aunque Girona aún no logra trasladar su rendimiento fuera de casa, en Fontajau muestra una versión sólida y convincente. Ante Lleida, el local construyó una actuación colectiva de alto nivel, con siete jugadores alcanzando dobles dígitos de valoración, una muestra clara del funcionamiento del equipo.

Juan Fernández, clave para el triunfo de Básquet Girona

La gran figura de la noche fue Juan Fernández, elegido como el MVP del partido. El nacido en la Ciudad de Garay firmó una planilla destacada con 18 puntos y 8 rebotes, siendo determinante en ambos costados de la cancha. En detalle, convirtió 3 de 6 en dobles, 2 de 4 en triples y 6 de 8 en tiros libres, además de sumar una asistencia y un balón recuperado.

Otro de los aportes importantes fue el de José Vildoza, que colaboró con 9 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, aportando equilibrio y lectura de juego en momentos clave del encuentro.

