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Arrancaron los playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Se registraron los triunfos de La Salle Jobson, Ciclón Racing y Unión en el comienzo de los octavos de final del Clausura de Primera A de Liga Santafesina

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2026 · 09:19hs
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La Salle Jobson se quedó nuevamente con el clásico ante Ateneo Inmaculada.

Gentileza Tomás Recce LS

La Salle Jobson se quedó nuevamente con el clásico ante Ateneo Inmaculada.

Se pusieron en marcha los playoffs del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina, donde se registró la victoria de La Salle Jobson en el clásico frente a Ateneo por la mínima diferencia, el festejo de Ciclón Racing en el Rodolfo Candioti ante Juventud Unida y la goleada de Unión en la Tatenguita frente a Cosmos.

Por las inclemencias del tiempo el clásico entre Nobleza y La Perla del Oeste se postergó para este domingo a partir de las 17.30 en el estadio Lolo Bossio donde se paralizará la ciudad de Recreo.

Comenzaron los playoffs en el Clausura Lautaro Fagioli

El choque estelar del inicio de los octavos de final del certamen Clausura liguista fue el clásico colegial disputado en Cabaña Leiva. Ante un gran marco de público, una fiesta como pocas veces se observa en los campos locales, La Salle Jobson se quedó con la victoria al superar a Ateneo Inmaculada por 1 a 0 bajo el arbitraje de Maximiliano Moya. El único tanto para la escuadra lasallana fue marcado por Benjamín Maciel, mientras que Francisco Loyarte en la visita vio la tarjeta roja.

En el estadio Rodolfo Candioti, ubicado a la vera de la ruta nacional 11, en el norte del departamento La Capital, Ciclón Racing consiguió derrotar por 1 a 0 en condición de visitante a Juventud Unida de Candioti bajo el referato de Joaquín Urbani de correcto desempeño. Para el conjunto lagunero el gol lo marcó Lázaro Haesler, mientras que fue expulsado Walter Gómez en el cuadro visitante.

En el predio de la Tatenguita, Unión jugó un muy buen partido y terminó goleando por 4 a 1 a Cosmos FC bajo el referato de Nicolás Mottier. Para el equipo rojiblanco los goles llegaron por intermedio de Thiago Fernández, Mario Mosset y dos de Nicolás Puebla, mientras que para la visita descontó Diego Fornillo. Fue expulsado en la oportunidad Lautaro Wederdz en la visita.

Este domingo, a partir de las 17.30, se disputará el gran clásico de Recreo. El choque entre Nobleza y La Perla del Oeste se concretará en el estadio Lolo Bossio, y contará con el arbitraje de Carlos Córdoba, quien contará con la colaboración de Sebastián Zaban, Iván Córdoba e Iván Chazarreta. De este modo se completarán los cruces de octavos de final, ya que el mismo estaba programado para el viernes por la noche, pero las adversas condiciones climáticas obligaron a su postergación.

Cicl&oacute;n Racing logr&oacute; imponerse por la m&iacute;nima diferencia a Juventud Unida en Candioti.

Ciclón Racing logró imponerse por la mínima diferencia a Juventud Unida en Candioti.

Hay finalistas en el torneo de Primera B

También se jugaron las infartantes Semifinales del Octogonal del Clausura 2026 de la Segunda División liguista, donde el conjunto Turquesa ganaba por la mínima, se lo empataron y debió ir a los penales para llegar a la gran Final, repitiendo lo logrado el año pasado. Santa Fe por su parte perdía por dos goles con un jugador menos y en la heroica terminó triunfando en los penales para meterse en el juego decisivo.

En el predio Nery Pumpido, Santa Fe FC derrotó a San Cristóbal de Ángel Gallardo por 2 a 0 bajo el referato de Gastón Freyre. Los goles para el campeón del Apertura los consiguieron Rafael Hilbe y Gianluca Ledesma. En Casa Turquesa, con el arbitraje de Ángel Cristoforato, Nuevo Horizonte derrotó a Atenas de Santo Tomé por 4 a 3 en la definición por penales luego de haber igualado 1 a 1 en el período reglamentario.

En los 90 minutos, para el local, el gol lo marcó Diego Rodríguez y para el Griego, Daniel Ramírez. En los penales, para el Nuevo anotaron Leandro Martínez, Brian Pereyra, Kevin Balquinta y Pablo Martínez, mientras que para los de Santo Tomé lo hicieron Daniel Ramírez, Maximiliano Laborié y Rocco Niklison. Es importante destacar que Walter Chamorro le atajó un penal a Nicolás Ortiz, Federico Acuña y Eduardo Loréfice, mientras que el arquero visitante, Santiago Korke, hizo lo propio en las ejecuciones de Eduardo Flores y Gonzálo Quiroga.

En el certamen Clausura de Reserva B

Se disputaron las semifinales del Octogonal del torneo Clausura 2026 en la División Reserva de la B liguista: En terreno bancario, el dueño de casa empató en el tiempo reglamentario ante El Cadi, que destronó al último campeón por la vía de los penales y ahora buscará el título contra el vencedor del cruce entre Nuevo Horizonte o Santa Fe, reprogramado para el lunes.

En Altos del Valle, El Cadi se impuso en la definición por penales a Banco Provincial por 4 a 2 tras haber igualado en el período reglamentario 1 a 1. En los 90 minutos, para Banco anotó Fabricio Kinkela, mientras que para el elenco costero lo hizo Bautista Gauchat. El lunes, a partir de las 20.30, se medirá Nuevo Horizonte con Santa Fe FC bajo el referato de Rubén Fernández.

Clausura La Salle Jobson Ciclón Racing
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