Universitario de Santa Fe tendrá nuevos entrenadores en su plantel superior

Mauro Aranda y Matías Fernández serán los conductores del plantel de Universitario (SF) que afrontará la Segunda División del Regional del Litoral.

El Club Universitario de Santa Fe es una de las instituciones de la Unión Santafesina de Rugby que este lunes 19 de enero comenzará la preparación con vistas a su participación en el certamen de Segunda División del Torneo Regional del Litoral que se pondrá en marcha el 21 de marzo recibiendo en Las Delicias a Los Pampas de Rufino. Los Cuervos tendrá a Matías Fernández y Mauro Aranda como entrenadores en reemplazo de Federico Schmidt.

Universitario de Santa Fe es una de las instituciones fundadoras de la Unión Santafesina de Rugby, y en esta temporada, su plantel superior tendrá cambios en la conducción, ya que Mauro Aranda y Matías Fernández fueron designados por la comisión directiva que tiene como responsable a Francisco Milo, reemplazarán al Gringo Federico Schmidt que seguirá colaborando.

"Se ha conformado un staff bastante amplio, cuyas cabezas somos Matías Fernández y yo, que vamos a estar juntos en la conducción del plantel superior. Nos va a estar acompañando Juan Martín Ansa, un chico que dejó de jugar el año pasado, Ignacio Merlo, que es hermano de Federico, y Carlos Fleitas, en reserva, y después, en pre-reserva va a estar David Ojeda, Santiago Bagnarol y José Brandán en pre-reserva" comenzó señalando Mauro Aranda a UNO Santa Fe.

El nuevo entrenador de los Cuervos expresó que "hay una importante cantidad de colaboradores y analistas de video. La pretemporada la arrancamos este lunes 19 de enero, a las 21, en el club. Son tres días de entrenamientos. Tenemos un plan de trabajo con un calendario que se diagramó para todo el plantel superior que va a constar de cuatro trimestres, con distintas reuniones y evaluaciones, con el objetivo de hacer correcciones, análisis y métricas de cada uno de los jugadores".

"A mi designación la tomé muy bien, obviamente que muy contento, es la primera vez que colaboro como protagonista dentro del plantel superior, ya que si bien el año pasado y el anterior venía dando una mano, ahora se apunta a la continuidad del proceso que comandó Federico Schmidt desde 2024, y darle las herramientas a los jugadores para plasmar en el campo de juego es algo muy lindo" señaló el ex back de la entidad de las Delicias.

image Matías Fernández será otro de los coaches del plantel superior de los Cuervos. Gentileza Elías Villalba / Uni

Mauro también comentó que "apuntamos a volcar nuestra experiencia, aportar nuestro granito de arena para mejorar algunas cosas que no pudimos plasmar el año pasado. Así que estamos con muchas expectativas, muy contento, incluso queremos contagiar y transformar algunas cuestiones estructurales para el club. Presentamos un master plan, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ahora lo documentamos y buscamos plasmar".

El nuevo coach de Uni aprovechó para sostener que "los objetivos es poder consolidar nuestra pre-reserva y ser protagonista con los tres equipos. Apuntaremos a estar más arriba en el torneo en relación que se estuvo el año pasado. Todo indica que buscaremos estar entre los cuatro primeros. Para eso apuntamos apuntalar la pre-reserva, e ir consolidando un cuarto equipo para el 2027, sería para nosotros uno de los objetivos principales".

Universitario es uno de los equipos protagonistas de competencia en la que participa, y esta temporada no será la excepción. "Desde que jugábamos pensamos de la misma manera, y es lo que queremos contagiar y transmitir a los integrantes del cuerpo técnico y lógicamente a los jugadores y al club, que hace dos años que el plantel viene levantando esa bandera del trabajo y de hacer las cosas con compromiso y responsabilidad" finalizó Aranda.

El nuevo staff de Universitario para 2026

Área técnica: Matías Fernández y Mauro Aranda (primera); Juan Martín, Juan Ignacio Merlo y Carlos Fleitas (reserva); David Ojeda, Santiago Bagnarol y José Brandán (pre-reserva); Juan Manuel Espinosa y Luciano Arman (scrum); Mariano Bordón (destrezas básicas); Federico Schmidt (line out); Guillermo Signorelli (backs); Cristian Villarreal y Máximo Castello (analista de video); Elías Villalba (comunicación);

También completan el cuerpo técnico: Mariana Salva, Oscar Bucci, Darío Albini, Martín Suárez, Víctor Arman, Daniel Aguirre y Lucas Fernández (colaboradores); Agustín Zalazar y Lucía Montini (nutrición); Juan Ignacio Merlo (psicología coach deportivo); Andrés Hotman y Silvana Luna (kinesiología); Sebastián Rivadeneira y Lautaro Gil (preparadores físicos).