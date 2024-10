Universitario y la satisfacción de haber cumplido el objetivo de ascender

Universitario cumplió el objetivo de ascender

"Las sensaciones son de satisfacción por haber llegado a cumplir el objetivo que nos habíamos propuesto cuando comenzamos la temporada. Salió todo como habíamos pensado, y mejor te diría de lo esperado. Sobre todo, en relación a los puestos que teníamos como meta, al nivel de juego que logramos tener. Muy gratificante, y estamos muy alegres por haber logrado ascender" comenzó señalando Federico Schmidt a UNO Santa Fe.

image.png Los Cuervos consiguieron ascender, y en 2025, jugarán en el segundo estamento del Regional del Litoral.

El head coach del plantel de Universitario de Santa Fe manifestó que "fue un año bastante emotivo, que fue lo que más energía llevó. Después los chicos saben jugar al rugby, es cuestión de ordenarlos, coordinarlos, y tratar de ser mejor que el rival. Pero la cuestión emotiva fue lo que más nos costó, y más tiempo nos llevó trabajar. Pero gracias a Dios lo pudimos hacer".

"El plantel arrancó siendo corto, con la lesión de Exequiel Benítez, el capitán, en la tercera o cuarta fecha, contra San Vicente de visitante, en la primera ronda. Un golpe durísimo, tanto para el grupo como para él. Fue todo un desafío más que el grupo supo llevar. Lo pudimos reemplazar técnicamente bien con otro jugador, pero el aporte humano que le da Cuero es fundamental. Víctor, que era el sub-capitán, asumió la responsabilidad de asumir la capitanía, y lo hizo muy bien" consideró el ex segunda línea de los Cuervos.

A cerca de cuales fueron las claves de Uni para lograr el ascenso, el ex lock del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby explicó que "no hubo una sola cuestión, fueron varias. Pero claramente la perseverancia. Las ganas de seguir subiendo la escalera. Yo les decía a los chicos que era escalón a escalón, un poco parafraseando a Mostaza Merlo de paso a paso. Creo que esto fue un partido a partido, una semana a semana, y de entrenamiento a entrenamiento. El torneo, fue un golpe de realidad. Hubo que replantear y reorganizar todo, con el tiempo ajustado".

image.png El entrenador admitió que fue costó mucho trabajar el aspecto emotivo, pero que finalmente dio sus frutos.

- ¿Cómo resultó el feedback con el resto del staff?

- Recuerdo la nota que me hiciste a principios de año, que era todo un desafío, pero la verdad que fue muy bien. Es el mejor escenario para formar gente. No me quiero olvidar de nadie, pero debemos citar a Lautaro Serruya y Lautaro Gil, que fueron los preparadores físicos, Antonella Buttarazzi la psicóloga, y Juli David como nutricionista. A lo que hay que considerar a los que ya tienen rodaje tanto en el rugby como en el club, que son los casos de Guillermo Signorelli, Manuel Colli, Mauro Aranda, Mariano Bordón, Marcelo Torres y Hugo Peralta. La verdad que todas voluntades que hemos podido juntarlas y que le han dedicado en este objetivo".

- ¿Vas a continuar al frente del plantel superior en 2025?

- Es un tema que estamos pensando y analizando. En el transcurso de esta semana vamos a cerrar el ciclo 2024, con una reunión de staff, haciendo un balance, de como arrancamos, como fue el mientras tanto, y como terminamos. El jueves tenemos una cena organizada por la Comisión Directiva, como para hacer el cierre del año, y con la renovación de los objetivos para lo que se viene.

image.png El Gringo Schmidt, señaló que en los próximos días decidirá si continúa al frente del equipo de Universitario.

- ¿Cambian muchas cosas por el logro que consiguieron?

- Es un torneo diferente el que se viene, la exigencia y la calidad de los partidos es otra, pero creo que los chicos van a estar a la altura. Es algo que ya han demostrado, no solamente durante el torneo regular, que de diecinueve partidos perdimos solamente uno. También en la zona de Reclasificación, donde hemos perdidos dos partidos, y lamentablemente, el último con Logaritmo, faltando dos minutos que nos derrotaron, y el primer partido contra Caranchos en el club por tres puntos. Insisto, seguramente los chicos harán un buen papel en la nueva categoría.

. ¿Qué te pareció la extensión del torneo en la presente temporada?

- Si me preguntas si fue largo el torneo, te diría que no. De hecho, y es algo que renegamos en el torneo de la C, es que hubo muchos baches en el medio. Por ejemplo, desde que nosotros terminamos la segunda rueda de la clasificación, hasta que empezó la Reclasificación, hubo un mes entero de parado. A lo cual es mucho tiempo para mantener a los jugadores activos y los entrenamientos. Si tuviera que cambiar algo, son esos baches que están en el medio, que todos los hemos sufrido.