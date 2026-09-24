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Combustibles más caros en Santa Fe: Shell y Axion aumentaron sus precios y la nafta ya supera los $2.200

Las principales petroleras comenzaron a aplicar subas de entre 2% y 5% en los surtidores, con diferencias según la región. YPF, por ahora, mantiene sus valores. El incremento se produce en un contexto de fuerte aumento del precio internacional del petróleo

24 de septiembre 2026 · 12:02hs
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Combustibles más caros en Santa Fe: Shell y Axion aumentaron sus precios y la nafta ya supera los $2.200

José Busiemi

Las principales empresas petroleras que operan en la Argentina comenzaron a aplicar aumentos de entre 2% y 5% en los precios de los combustibles, con diferencias de acuerdo con la región del país. Por el momento, YPF mantiene los valores en sus surtidores, aunque no se descarta que pueda actualizar sus precios en los próximos días.

La decisión impacta directamente en el precio de la nafta y el gasoil, luego de varios meses de relativa estabilidad en los surtidores. En estaciones de servicio de distintas compañías ya comenzaron a observarse los nuevos valores.

En el caso de Shell, los precios exhibidos alcanzan los $2.254 por litro para la nafta Súper, mientras que la V-Power nafta se ubica en $2.513. En tanto, el diésel Evolux cuesta $2.482 y el V-Power Diesel llega a $2.729.

Por su parte, en Axion, la nafta Súper se comercializa a $2.239, mientras que la Quantum alcanza los $2.499. El Diesel X10 se ubica también en $2.499 y el Quantum Diesel X10 llega a $2.699.

Los nuevos valores de Axion en la ciudad de Santa Fe

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Los nuevos valores de Axion en la ciudad de Santa Fe

Los nuevos valores de Axion en la ciudad de Santa Fe

El petróleo, detrás de la nueva suba

La actualización de los precios de los combustibles se produce en un escenario de fuerte movimiento del precio internacional del petróleo.

Según el reporte de Agencia Noticias Argentinas, el barril de Brent volvió a ubicarse por encima de los US$100, en medio de declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán. Durante las operaciones del jueves, el valor llegó a rondar los US$105 por barril.

Este escenario generó presión sobre las compañías petroleras que operan en el mercado argentino y derivó en las nuevas actualizaciones de precios.

Hasta ahora, las empresas habían mantenido una política de relativa estabilidad en los surtidores. Ese esquema había comenzado después de un incremento de hasta 30% registrado en mayo, en el marco del acuerdo entre petroleras y refinadoras.

El entendimiento contemplaba mantener estables los precios de los combustibles mientras el valor del barril de petróleo se mantuviera por encima de los US$80, para posteriormente sostener los valores hasta compensar los flujos.

YPF todavía no trasladó la suba

La petrolera estatal YPF es, por ahora, la principal excepción a las nuevas actualizaciones. La compañía mantiene sus precios mientras el resto de las grandes petroleras comenzó a aplicar incrementos.

La eventual decisión de YPF de modificar sus valores será seguida de cerca por el mercado, debido a su peso en la comercialización de combustibles en todo el país.

El impacto de la actualización sobre la inflación dependerá de la magnitud final de los aumentos y del momento en que se apliquen en cada estación de servicio. Si las modificaciones se concentran hacia el cierre de un mes, parte de su efecto estadístico puede trasladarse al período siguiente.

Nota de edición: el material de origen que compartiste menciona la última semana de noviembre y habla del aumento como un hecho de ese período. Como las imágenes y la fecha actual corresponden a septiembre de 2026, conviene verificar ese dato temporal antes de publicar la nota para evitar una inconsistencia de fechas.

combustibles Santa Fe aumento Nafta
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