Escándalo en Sauce Viejo: el Concejo debatió a puertas cerradas la exclusión de Pedro Uliambre y pasó a cuarto intermedio

Por iniciativa del PJ, cinco concejales votaron a favor de cerrar el recinto al público, en desacuerdo con la presidenta del cuerpo, Valeria Echeverri. El pedido del Ejecutivo municipal busca apartar al exintendente por causas de apremios fiscales y deudas tributarias con sentencias firmes .

El Concejo Municipal de la ciudad de Sauce Viejo fue escenario este miércoles de una jornada atravesada por la tensión institucional durante la sesión extraordinaria convocada para evaluar el pedido formal de exclusión del concejal y exintendente Pedro Uliambre .

De manera sorpresiva, la discusión no contó con la presencia de vecinos ni de medios de comunicación, ya que cinco ediles votaron a favor de resolver el asunto a puertas cerradas.

La moción para declarar el debate como secreto fue impulsada por la concejala Susana De Castro (Partido Justicialista) y acompañada por los otros cuatro legisladores presentes en la banca. La presidenta del recinto, Valeria Echeverri, no participó de esa votación por el rol institucional que ocupa, aunque dejó asentada formalmente su posición en contra del hermetismo y a favor de mantener la publicidad del acto legislativo.

LEER MÁS: Falso sacerdote: aseguran que llevó sus estafas de Santo Tomé a Sauce Viejo y también se hizo pasar por excombatiente de Malvinas

Definición sobre el futuro legislativo de Pedro Uliambre

Pese a la expectativa generada por el requerimiento presentado por el Ejecutivo municipal, la sesión no concluyó con una definición sobre el futuro legislativo de Uliambre. El cuerpo resolvió disponer un cuarto intermedio y llevar las actuaciones al ámbito de comisión a la espera de los informes requeridos al Juzgado actuante para certificar la vigencia y firmeza de las causas judiciales por apremios fiscales.

"Las sesiones son públicas como regla general. Cerrar las puertas del recinto fue una decisión de los cinco ediles de la que no formé parte y con la cual expresé mi desacuerdo", manifestó Valeria Echeverri, presidenta del Concejo Municipal de Sauce Viejo.

El marco legal del debate: apremios, mayorías y reglamento

El pedido del Ejecutivo municipal sostiene que Uliambre está inhabilitado para continuar en su banca por mantener deudas de Tasa General de Inmuebles (TGI) y servicio de agua correspondientes al período 2012-2022, con ejecuciones que cuentan con títulos emitidos en agosto de 2024.

Reglamento y Ley Orgánica: tanto el Reglamento Interno del cuerpo (arts. 34 y 35) como la Ley Provincial N.º 14.436 de Municipios establecen la publicidad de los debates como principio general, admitiendo excepciones secretas mediante el voto de dos tercios de los presentes por la naturaleza del tema.

La causal de exclusión: la Ley 14.436 inhabilita para ejercer la función a deudores de los tesoros municipal, provincial o nacional que cuenten con sentencia firme y no paguen sus deudas.

Mayoría requerida: para decretar el cese sobreviniente de la banca se exige una mayoría agravada de dos tercios del cuerpo (cuatro votos sobre seis concejales). En esa instancia decisiva, la presidenta Valeria Echeverri sí estará facultada para votar según lo dispuesto por el artículo 44 del reglamento interno.