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Bélgica apenas empató con Irán y quedó forzado a ganar en el último partido

Bélgica e Irán igualaron 0-0 por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, llevado a cabo en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos

21 de junio 2026 · 18:36hs
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Bélgica apenas empató con Irán y quedó forzado a ganar en el último partido

Bélgica e Irán igualaron este domingo sin goles en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, llevado a cabo en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. El conjunto europeo debió disputar gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos por la expulsión de Nathan Ngoy, a los 21 minutos.

Con este resultado, tanto el combinado belga como la selección de Irán acumulan dos puntos en la zona dado que vienen de empatar en sus encuentros ante Egipto (1-1) y Nueva Zelanda (2-2), respectivamente.

La clara figura del encuentro fue el arquero Thibaut Courtois, con presente en el Real Madrid de España, ya que salvó en numerosas ocasiones a los comandados por el francés Rudi Garcia y evitó una derrota que hubiese complicado las aspiraciones de clasificar como primeros, en un grupo que en principio parecía accesible.

En el mejor momento de Bélgica en el duelo, Nathan Ngoy tuvo un grave error al perder un balón como último hombre y debió cometer una infracción sobre el delantero iraní Mehdi Taremi para impedir que este se marche solo ante el propio Courtois.

Dicha acción derivó en la tarjeta roja del defensor central por lo que el entrenador debió cambiar el esquema, retiró a Romelu Lukaku del terreno de juego para agregar otro hombre en la parte defensiva y le cedió terreno al rival, que no tuvo la eficacia necesaria para poder aprovechar esa situación.

Ahora, Bélgica cerrará su participación en el Grupo G ante Nueva Zelanda, mientras que Irán hará lo propio ante Egipto, con ambos encuentros a disputarse en simultaneo el sábado 27 de junio desde las 00:00 (hora argentina).

El resumen de Bélgica e Irán

Bélgica Irán Mundial
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