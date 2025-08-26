Uno Santa Fe | Ovación | US Open

US Open: sólido estreno de Sinner ante el checo Kopriva

Jannik Sinner, número uno del mundo y defensor del título en el US Open, superó al checo Vit Kopriva para llegar a la segunda ronda del US Open

26 de agosto 2025 · 19:03hs
US Open: sólido estreno de Sinner ante el checo Kopriva

Jannik Sinner, número uno del mundo y defensor del título, arrancó el US Open 2025 con una victoria contundente sobre el checo Vit Kopriva por 6-1, 6-1 y 6-2 en apenas una hora y 40 minutos en el estadio Arthur Ashe.

El italiano, que llegaba con dudas físicas tras haberse retirado en la final de Cincinnati por fiebre, solo cedió cuatro juegos y se instaló sin contratiempos en la segunda ronda, donde enfrentará al ganador del duelo entre Alexei Popyrin y Emil Ruusuvuori.

El partido mostró el dominio absoluto del tetracampeón de Grand Slam: Sinner encadenó cinco juegos seguidos al inicio y sostuvo un alto nivel de precisión con siete aces y apenas nueve errores no forzados.

Kopriva no pudo aprovechar las dos oportunidades de quiebre que tuvo y, pese a una leve mejoría en el tercer set, no logró frenar el ritmo del italiano.

LEER MÁS: Cerúndolo obtuvo un triunfo épico y está en la segunda ronda del US Open

Otro destacado de la jornada fue el kazajo Alexander Bublik, que tras ausentarse del circuito de cemento regresó con triunfo sobre el croata Marin ili por 6-4, 6-1 y 6-4.

El italiano Lorenzo Musetti (10°) debutó con victoria en cuatro parciales frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard: 6-7(3), 6-3, 6-4 y 6-4, y ahora se medirá ante el belga David Goffin, quien venció al francés Quentin Halys por 6(2)-7, 6-4, 6-3 y 7-5.

Por su parte, el canadiense Denis Shapovalov (27°) impuso un juego agresivo para derrotar al húngaro Marton Fucsovics por 6-4, 6-4 y 6-0 en dos horas y cuatro minutos, asegurando su pasaje a la segunda ronda.

Los resultados de la jornada del US Open:

Leandro Reidi derróto a Pedro Martínez: 6-4, 6-2 y 6-3.

Valentin Royer a Bu Yunchaokete: 6-1, 6-4 y 7-6(1).

Alexei Popyrin a Emil Ruusuvouri: 6-3, 6-4 y 7-6(3).

US Open Sinner Vit Kopriva
Noticias relacionadas
sinner y alcaraz podrian enfrentarse por el numero 1 del mundo en la final del us open

Sinner y Alcaraz podrían enfrentarse por el número 1 del mundo en la final del US Open

facundo bagnis y paula ormaechea, fuera del camino rumbo al us open

Facundo Bagnis y Paula Ormaechea, fuera del camino rumbo al US Open

mariano navone gano y avanzo a la segunda ronda del atp 250 de winston salem

Mariano Navone ganó y avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Winston Salem

la inesperada noticia que recibio sinner, a dias del us open

La inesperada noticia que recibió Sinner, a días del US Open

Lo último

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

Último Momento
Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Volvieron a robar en la verdulería de Hugo Schnell, el hombre apuñalado en 2024 en barrio Guadalupe Oeste

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Boca tendrá una baja sensible para enfrentar a Aldosivi

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

Unión conoce el árbitro para visitar a Racing en Avellaneda

US Open: sólido estreno de Sinner ante el checo Kopriva

US Open: sólido estreno de Sinner ante el checo Kopriva

El cuerpo técnico de Medrán en Colón sumó otro integrante

El cuerpo técnico de Medrán en Colón sumó otro integrante

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Lago: Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán

Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán"

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná