US Open: sólido estreno de Sinner ante el checo Kopriva

Jannik Sinner, número uno del mundo y defensor del título, arrancó el US Open 2025 con una victoria contundente sobre el checo Vit Kopriva por 6-1, 6-1 y 6-2 en apenas una hora y 40 minutos en el estadio Arthur Ashe.

El italiano, que llegaba con dudas físicas tras haberse retirado en la final de Cincinnati por fiebre, solo cedió cuatro juegos y se instaló sin contratiempos en la segunda ronda, donde enfrentará al ganador del duelo entre Alexei Popyrin y Emil Ruusuvuori.

El partido mostró el dominio absoluto del tetracampeón de Grand Slam: Sinner encadenó cinco juegos seguidos al inicio y sostuvo un alto nivel de precisión con siete aces y apenas nueve errores no forzados.

Kopriva no pudo aprovechar las dos oportunidades de quiebre que tuvo y, pese a una leve mejoría en el tercer set, no logró frenar el ritmo del italiano.

Otro destacado de la jornada fue el kazajo Alexander Bublik, que tras ausentarse del circuito de cemento regresó con triunfo sobre el croata Marin ili por 6-4, 6-1 y 6-4.

El italiano Lorenzo Musetti (10°) debutó con victoria en cuatro parciales frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard: 6-7(3), 6-3, 6-4 y 6-4, y ahora se medirá ante el belga David Goffin, quien venció al francés Quentin Halys por 6(2)-7, 6-4, 6-3 y 7-5.

Por su parte, el canadiense Denis Shapovalov (27°) impuso un juego agresivo para derrotar al húngaro Marton Fucsovics por 6-4, 6-4 y 6-0 en dos horas y cuatro minutos, asegurando su pasaje a la segunda ronda.

Los resultados de la jornada del US Open:

Leandro Reidi derróto a Pedro Martínez: 6-4, 6-2 y 6-3.

Valentin Royer a Bu Yunchaokete: 6-1, 6-4 y 7-6(1).

Alexei Popyrin a Emil Ruusuvouri: 6-3, 6-4 y 7-6(3).