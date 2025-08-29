Valencia goleó a Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en España

Uno Santa Fe | Ovación | Valencia

29 de agosto 2025 · 19:41hs
Valencia se impuso por 3 a 0 ante Getafe en Mestalla con un triunfo contundente que dejó a su gente ilusionada con pelear en los puestos de copas internacionales, en el marco de la tercera fecha de LaLiga de España

Con goles de Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma y Hugo Duro, el equipo de Carlos Corberán selló una victoria que mostró tanto eficacia ofensiva como solidez defensiva frente a un rival que había conseguido dos victorias en este inicio del torneo.

Valencia golpeó primero a los 30 minutos del primer tiempo, un córner ejecutado por Luis Rioja encontró a Diakhaby, que ganó en el aire y definió con un cabezazo potente para abrir el marcador.

En el segundo tiempo, los locales fueron letales, ya que Danjuma amplió la ventaja a los 9 minutos con una gran jugada individual, encarando hacia el centro y definiendo al segundo palo. El Getafe intentó reaccionar con Borja Mayoral y Chrisantus Uche como referencias en ataque, pero se encontró con un inspirado Julen Agirrezabala, que sacó varias pelotas clave y mantuvo su arco en cero.

El Valencia terminó de sellar su victopria luego de una contra que terminó en los pies de Hugo Duro, que no perdonó dentro del área y convirtió el 3 a 0 definitivo.

Con el triunfo, el equipo local sumó cuatro puntos y quedó octavo, mientras que Getafe se mantiene con seis unidades y se ubica en la quinta posición.

El resumen de Valencia y Getafe

Embed - GOLEADA DE LOS CHE PARA SUMAR SU PRIMER TRIUNFO EN LA LIGA | Valencia 3-0 Getafe | RESUMEN

Valencia Getafe España
