Valentín Gómez, rehén de Foster Gillett, sigue sin futuro claro

Valentín Gómez atraviesa una situación difícil en Italia por estos días luego de dejar Vélez para sumarse a Udinese. En concreto, su pase gestionado por el empresario Foster Gillett, no se concretó porque el club de Liniers no recibió el dinero de la rescisión de contrato, por lo que el jugador aún no tiene autorización para entrenar con el equipo italiano.