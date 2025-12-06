Valentín Paiva, capitán de Las Flores: "Teníamos que dejar todo en la cancha para lograr el objetivo"

Valentín Paiva, capitán y referente de Las Flores, se refirió al ascenso que logró su equipo tras vencer en una emotiva final y por penales a Banco Provincial.

En una muy calurosa tarde, y ante un gran marco de público, en el predio Nery Pumpido, Las Flores consiguió el ascenso al superar a Banco Provincial por 5 a 4 en la definición por penales, luego de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario, en un cotejo que fue arbitrado por Maximiliano Manduca. El campeón del Apertura, capitaneado por Valentín Paiva, se impuso al ganador del Clausura, y consiguió volver a la máxima división de la Liga Santafesina de Fútbol.

Fue un verdadero partido de final, en donde no se sacaron diferencias, y por eso se tuvo que definir desde los doce pasos. Las Flores fue más efectivo en esa instancia y se impuso al muy bueno elenco de Banco Provincial. Los dos equipos jugaron de muy buena manera, Las Flores fue más determinante a la hora de atacar pero esas llegadas no prosperaron.

Ninguno de los dos cuadro regaló nada a lo largo del período reglamentario. Estuvieron muy bien cerrados, aunque las situaciones más claras las tuvo el cuadro conducido por Daniel Boloqui. Aunque hay que señalar que Banco, en una de las últimas chances que dispuso, no lo consiguió, era solamente empujarla, y Salinas que no pudo empujarla.

Las Flores llegó a tener un mano a mano en el primer tiempo, donde Moncada, en lugar de dar el pase al medio decidió rematar y que el arquero de Banco se lo negó. En el complemento, un centro de Paiva, le llegó al Chori Abraham que tampoco pudo concretar. El cuadro Naranja tuvo el dominio de la pelota, pero le faltó claridad para vencer el arco defendido por Paporello.

image

En el campeón, el DT hizo un par de variantes, que fueron muy acertadas, García y Lozano, hicieron que se pueda mejorar a la hora de profundizar el juego. Las Flores estuvo más cerca, fue más dominante, pero no supo definirlo, y por eso se debió ir a los penales. Allí, el cuadro ganador fue efectivo, y los bancarios fallaron un remate.

La satisfacción de Valentín Paiva en Las Flores

Valentín Paiva aseguró que "esto me genera mucha alegría, se hizo un sacrificio muy grande. Yo le dije al Dani (NdR: por Daniel Boloqui) que cuando regrese íbamos a conseguir un campeonato. No se nos dio hace poco, y en este partido teníamos que dejar todo en la cancha para poder cumplir con nuestro objetivo".

El capitán del conjunto campeón afirmó que "fue un partido complicado, muy parejo, no pudimos hacer un gol, pero le ganamos en los penales. Sabíamos que ellos eran un equipo fuerte, rápido, muy peligroso, con muchos pibes, pero nosotros estábamos muy tranquilos porque somos un grupo con mucha experiencia y en la definición eso fue bueno. Este triunfo se lo dedico a mi vieja que fue la que me acompañó este año, a mi viejo y a mi novia. Claro que a toda esta gente que nos vino a alentar", destacó el referente del equipo naranja.