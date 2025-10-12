Valentin Vacherot, 204º del ranking mundial, ganó el Masters 1000 de Shanghái

Vacherot, 204º del mundo y proveniente de fase previa, logró su primer título ATP y se convirtió en el jugador con el ranking más bajo en ganar un Masters 1000.

El monegasco Valentin Vacherot, 204º jugador mundial y procedente de la fase previa, se convirtió este domingo en el jugador peor clasificado en ganar un Masters 1000 al vencer en Shanghái a su primo francés Arthur Rinderknech (54º).

Vacherot, de 26 años, se impuso en una sorprendente final con un marcador de 7-6 (7/5), 4-6 y 6-3, levantando su primer título de esta categoría y la primera copa ATP de su carrera .

Este logro histórico marca un hito en el tenis profesional, al ser el tenista con el ranking más bajo en conquistar un torneo de la serie Masters 1000, superando cualquier expectativa al inicio del campeonato.

¿Y Alcaraz y Sinner?

No hay que quitarle mérito alguno a Vacherot ni a Rinderknech, ambos fueron los finalistas y se lo ganaron en la cancha, pero la realidad es que para que esta situación se dé hubo algunas particularidades y es que Carlos Alcaraz decidió no presentarse por una lesión en su tobillo, mientras que Jannik Sinner debió retirarse por una molestia en su pierna.

Vacherot hizo historia: ranking y prize money

Para Valentin Vacherot no solamente se cumplió un sueño. El haberse coronado en el Masters 1000 de Shanghái trajo con sí una escalada impresionante en el ranking de la ATP: de ser 204 del mundo pasará a ser el 40. Por otro lado, en lo que respecta a dinero ganado en premios, el monegasco llevaba acumulados 594.077 dólares a lo largo de su carrera, pero solamente en el Masters 1000 de Shanghái obtuvo casi el doble ya que embolsó nada más y nada menos que 1.123.380 dólares.

Fuente: NA / Bolavip