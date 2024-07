Vanesa García se prepara para competir en Canadá

Una santafesina en las aguas abiertas internacionales

Vanesa García hará su participación 14 en dicha competencia en Canadá, lo que la transforma en la nadadora nacional con mayor cantidad de participaciones. "Cada año es un nuevo desafío, las competidoras no son las mismas y esta es una de las carreras más dura en el mundo. El lago es imponente, siempre varia su temperatura y condiciones climáticas en cuanto a vientos, olas. Cada edición es diferente" expresó la santafesina.

La talentosa nadadora le dijo a UNO Santa Fe que "me siento bien para afrontar la prueba, Canadá es una de mis carreras preferidas. La gran particularidad de esta carrera, la temperatura ya que es agua de deshielo, con menos de 18 es con traje de neopreno y arriba de 18 sin neopreno. Tengo una buena preparación en el agua y fuera del agua". En el mismo sentido sostuvo que "El año pasado tuve otros objetivos personales, como la precandidatura, luego fui a competir y lo que saque fue un balance positivo, quede quinta en Canadá, cuarta en Italia, y segunda en México".

Vanesa2.jpg La santafesina es la nadadora de nuestro país que más veces participó en esta prueba de aguas abiertas. Gentileza VG

Canadá es todo un desafío para los nadadores

Vanesa, que entrena en Ateneo Inmaculada, fue clara al señalar que "cada año van cambiando los objetivos deportivos y también los personales. No soy nunca de mirar para atrás pero cuando echo un vistazo me enorgullece haber nadado tantos maratones en el mundo entero. Esto es 12 Capri Napoli récord mundial en participaciones, con un tercer puesto, ya casi 14 Lac St Jean con un tercer puesto, fui primera en Macedonia, he nadado por todo el mundo, desde el lugar más insólito al más cercano. Estoy super agradecida por q el deporte me abrió miles de puertas y me dio grandes amigos, de los cuales hoy sigo en contacto con ellos por más que estén en otra parte del mundo".

"La próxima semana estoy viajando en donde continuo mi preparación en Quebec, ahí estaré nadando con dos chicos que van a competir en la carrera. Luego iremos a Lac a Jim a nadar 10 kilómetros. No es mi distancia pero es bueno para ir entrando en competencia y al final del mes los 32km en Roberval" indicó la experimentada nadadora.

Vanesa3.jpg La Travesía del Lago St-Jean se concretará el 27 de julio y tiene una distancia de 32km. Gentileza VG

Vanesa sigue sumando experiencias positivas

En cuanto a lo que fue su actividad el año pasado, García, en 2023 tuvo una muy linda experiencia en la política. "Fue una muy linda experiencia el paso por la política. La verdad es que me gustó mucho". Su participación en las pruebas de aguas abiertas a nivel internacional no sería posible sin el respaldo de muchas gente. "El primer agradecimiento es para el gran pilar en mi vida: mis padres y hermano, luego para mis amigos que siempre están impulsándome y apoyándome en los buenos y malos momentos".

En el mismo sentido sostuvo que "nosotros los deportistas pasamos por todo durante una temporada, de estar bien, de tener una lesión de caernos anímicamente, se pasa por todo. Lo importante no es cuántas veces te caigas sino cuántas te levantes y sigas. Otro gran agradecimiento es para mis sponsor que son Sancor Seguros, Gatorade, Mumoq Swimwear, San Ignacio, farmacia Zentner, y una nueva incorporación y empresa canadiense Mateina".