Vanesa García sumó una experiencia significativa en México

Vanesa García.jpg La nadadora santafesina afrontó anteriormente las pruebas en el Lago San Juan y la Capri-Nápoli. VG

"Estuve compitiendo en México, que fue la primera vez que voy a Querétaro, a nadar 30 kilómetros. Fue una experiencia increíble porque estaba a 2.000 metros de altura. Nunca había nadado con esa altura y fue todo un desafío. Sentí sensaciones super especiales a la hora de nadar porque, caminando me faltaba el aire, y nadando también" comenzó expresando Vanesa García a UNO Santa Fe.

La talentosa nadadora santafesina aseguró que "pensé que el día de la carrera lo iba a sentir más, un poco, pero no tanto. Sentí que el agua era pesada, porque era un lago, hacía frío, y que no tenía la misma capacidad de oxígeno que tengo en una carrera normal. Costó, fue una prueba difícil, y creo que tranquilamente esa competencia puede formar parte de un circuito".

Vanesa García.jpg En México, fueron 30 kilómetros, culminó segunda entre las mujeres, y tercera en la clasificación general. VG

En el mismo sentido agregó que "las carreras no son más de circuito Fina, pero en el mundo se siguen haciendo. Me tocó en México nadar 30 kilómetros. Me llevó más de 8 horas y 30 minutos, no estaba asustada, pero si con la incertidumbre de no saber como era la carrera, de como me iba a sentir, y cuando la terminé estaba supercontenta porque terminé bien. Sentí el cansancio habitual, y me llevé una linda experiencia".

Recordemos que la nadadora que se entrena en Ateneo Inmaculada tuvo competencia en Canadá y en Italia. "En el Lago San Juan, que es mi carrera preferida fueron 32 kilómetros. En esta ocasión una prueba dura, extremadamente difícil, porque de más de 20 nadadores llegamos 10, cinco varones y cinco mujeres. Lo que marca la magnitud de la prueba, a la que considero la más difícil a nivel mundial".

Vanesa García.jpg La polifacética Vanesa García es candidata a diputada nacional por el espacio que encabeza Esteban Paulón. VG

"Canadá es la más complicada, porque hace mucho frío, siempre hay viento, llueve, afuera hacía mucho frío. Largamos a las 8 de la mañana y hacía 18°, frío para nosotros, no para los canadienses. Es dura, pero hay que ser fuerte mentalmente para poder hacerla. La nadé trece veces, me gusta el frío, es mi fuerte, pero cuando se que tengo que ir a Canadá se que tengo que tener las cosas en claro porque es muy complicada" comentó la deportista de nuestra capital.

En cuanto a la tradicional Capri-Nápoles y su participación, Vanesa destacó que "me fue bien, super contenta y emocionada, porque la hice doce veces. Cuando llegas ahí, y te pones a pensar y te reconocen que ya hiciste tantas participaciones es toda una cuestión a tener en cuenta. El organizador me dijo hiciste un récord mundial en participaciones, y quedas como una de las mujeres que en más oportunidades la nadó a nivel mundial. Estamos igualadas con Pilar Geijo".

La polifacética Vanesa García, que nada desde los 8 años, a partir de una prescripción médica, fue especialista en mariposa, pero el bicho por las aguas abiertas se le despertó a los 13 años, sobre todo con ver la Santa Fe-Coronda. Ahora está embarcada en otra parada, que es la de ser candidata a diputada nacional por el espacio que encabeza Esteban Paulón. A lo que no hay que olvidar que también forma parte del equipo deportivo de radio LT10.

"La incursión en política se dio un poco a partir de buscar hacer algo. Es una buena salida para ayudar al deporte desde mi lugar, y por eso estoy con esta candidatura a diputada nacional, cuyas elecciones son el próximo domingo 22 de octubre, en el cual estoy en la lista con Esteban Paulón, que es de Rosario, y también está con nosotros Juan Schiaretti como candidato a presidente" describió la también candidata por el espacio denominado por la Fuerza de Santa Fe, participación y solidaridad.