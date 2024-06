Varios argentinos pasaron a octavos de final en Santa Fe

Arranca el Nacional Sub 16 de vóleibol en Santa Fe

Guido Justo.jpg El oriundo de Adrogué, Guido Justo, logró la mejor victoria de su carrera ante Rodríguez Taverna. AAT

Uno de los argentinos que ganó en la jornada de este martes fue el correntino Lautaro Midón, quien derrotó al brasileño Pedro Sakamoto por 6-2, 4-6 y 7-5 para meterse a los octavos de final. Midón, quien llegó inactivo por haber tenido problemas de salud, comentó: “No jugaba hace bastante. Ahora vengo de tener gripe y dengue, así que vine casi sin entrenar en la última semana. El último tiempo estuve bastante parado”.

Tomás Farjat.jpg El ramallense Tomás Farjat consiguió imponerse a otro argentino, al balcarceño Leonardo Aboian. AAT

Otro argentino entre los 16 mejores del AAT Challenger Santander edición Santa Fe es Tomás Farjat, quien luego de pasar la qualy derrotó a su compatriota y amigo Valerio Aboian por 6-2 y 6-3. “La verdad es que estoy muy contento. Vengo con muy buenas sensaciones. Espero seguir así. Justo me tocó con un amigo, pero son cosas que pueden pasar. Es difícil jugar contra un amigo. Estoy contento con la victoria. Me estoy sintiendo muy bien con mi saque y mi juego. Voy partido a partido, no soy de mirar mucho el cuadro”, comentó el bonaerense oriundo de Villa Ramallo.

Más detalles de la competencia en Santa Fe

También fue el turno del debut del primer preclasificado del torneo, Hugo Dellien. El boliviano fue número 64 del Mundo en agosto de 2022 y hoy derrotó al brasileño Wilson Leite por doble 6-4. Al término del partido el jugador que se encuentra en Santa Fe acompañado de su esposa y sus tres hijas de 4 años y gemelas de 5 meses declaró: “Hoy me sentí muy bien, competí muy bien. Casi que no participo porque estuve muy resfriado, muy enfermo en los últimos días. Es el segundo torneo que me acompañan, estuvieron en el challenger de Paraguay.”

Maximiliano Pullaro Lautaro Corthey.jpg El gobernador Maximiliano Pullaro recibió a los tenistas, entre ellos al santafesino Lautaro Corthey. AAT

En tanto, Ezequiel Monferrer, quien ingresó al cuadro principal como wild card, ganó su primer partido en el main draw de un torneo del ATP Challenger Tour. El misionero de 21 años superó a Álvaro Guillén Meza, de Ecuador, por 7-5, 2-6 y 6-3.

En uno de los partidos más importantes del día se enfrentaban otros dos argentinos y el triunfo fue para Guido Justo, que derrotó a Santiago Rodríguez Taverna (245°) por 6-3 y 7-5 y también se metió en octavos. El 527º del ranking logró la mejor victoria de su carrera y está entre los 16 mejores del certamen. Luego del encuentro comentó: “Fue un partido largo, muy duro. Creo que fue un partido muy mental. Con mi equipo de trabajo venimos haciendo mucho foco en eso, en la actitud, en dar el 100%, en no escaparse. Mentalmente no fallé y por eso el triunfo vino de nuestro lado.”

Pullaro recibió a los tenistas en la Casa de Gobierno

Diferentes jugadores del torneo hicieron una visita a la Casa de Gobierno en donde los recibió el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el presidente de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena. A la misma asistieron en representación de la AAT, Eduardo Palasciano, director del torneo, los argentinos Lautaro Midón, Juan Estevez, Valerio Aboian, Gonzalo Villanueva, el santafesino Lautaro Corthey, Tadeo Ramírez, Alejo Lingua Lavallén, Ezequiel Monferrer, Tomás Farjat y Lorenzo Rodríguez, los brasileños Pedro Boscardín Días, Pedro Sakamoto y Wilson Leite y algunos entrenadores y árbitros del torneo. Además, en representación del Santa Fe Lawn Tennis Club se hicieron presentes el presidente, Joaquín Echague y el vicepresidente, Martín Vigo.

Este miércoles seguirá la acción en el Santa Fe Lawn Tennis Club en singles y comenzará el cuadro de dobles. 3 argentinos van a buscar meterse en los cuartos de final del AAT Challenger Santander edición Santa Fe. Las entradas se consiguen por $4.000 más servicios desde www.plateavip.com.ar o en la puerta del club.