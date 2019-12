Varios santafesinos jugaron en Fisherton

Como es una costumbre desde hace muchos años, se realizó el pasado fin de semana el tradicional encuentro amistoso entre el Barbarians Team Argentina y el Jockey Club de Rosario.

En su predio ubicado en las cuatro hectáreas de Fisherton, el verdiblanco rosarino, subcampeón del Regional del Litoral, y del Nacional, le bajó el telón a la temporada con su clásica cita.

En el elenco de Barbarians fueron convocados Santiago Quirelli de Santa Fe Rugby, y los backs Francisco Alberto y Facundo Beltramino de CRAI, mientras que el árbitro del cotejo fue Emilio Traverso de la USR.

El partido fue bastante distendido, el cual es el verdadero objetivo del mismo. Marcó además el retiro oficial de dos grandes jugadores del Jockey de Rosario: Alejo Fradua y Alberto Di Bernardo.

El triunfo correspondió al Barbarians Team Argentina por 63 a 40 sobre el Jockey Club de Rosario, en un evento que se lleva a cabo desde el año 1986, y por el cual han pasado grandes figuras del rugby nacional.

En el combinado invitación estuvieron varios jugadores provenientes de Tucumán, Mendoza, Buenos Aires y Paraná. Los entrenadores fueron el inoxidable Magín Moliné y Hernán Pavani, y como manager actuó el ex Puma Rodrigo Crexell.

Rugby2.jpg

Barbarians Team Argentina alistó a: Francisco Coria (Lince), Joaquín Horcada (GER) y Mario Otoño (Provincial); Facundo Forquera (Uni) e Ignacio Vidal (Mendoza RC); Bautista Stávile (Mendoza RC), Nicolás Sánchez (Duendes) e Ignacio Villegas (GER); Santiago Quirelli (Santa Fe Rugby) y Teo Castiglioni (GER); Lucas Escobedo (Natación y Gimnasia), Gabriel Azcárate (cap / Natación y Gimnasia), Tomás D´Angelo (Marista RC) e Ignacio Aguilar (San Luis); Francisco Taleb (Paraná Rowing).

Luego ingresaron: Juan Pittinari (Old Resian), Tomás Leonori (GER), Santiago Gramajo (GER), Nazareno Valentini (Old Resian), Agustín Vaisman (Old Resian), Víctor Jaef (Old Resian), Facundo Beltramino (CRAI), Francisco Alberto (CRAI), Marcos Auguste (Uni).

Por su parte, Jockey de Rosario lo hizo con:Mariano Pigatto, Lucas Vignau y Alfredo Gálvez; Facundo Saranich y Marcos Lorenzini; Emiliano Ferrari, Máximo Oliveros y Sebastián Binner (cap); Patricio Baronio y Alberto Di Bernardo, Guido Pedregoza, Alejo Fradua, Facundo Ferrario, Matías Ferrario y Gonzalo Prunotto.

Luego ingresaron:Juan Albertengo, Francisco Trabucchi, Lucas Bur, Nicanor Minoldo, Ignacio Dogliani, Facundo Saad, Kiefer Collins, Joaquín Camargo, Manuel González del Cerro, Sebastián Estrella y Quintín Mascetti.

En el primer tiempo hubo tries de Sánchez, Azcárate, Vidal, Otoño y Strávile, más una conversión de Teo Castiglioni. En el complemento, hubo ensayos de Gramajo, tres de Stávile, más una conversión de Auguste.