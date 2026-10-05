Vélez busca recuperar terreno ante Platense en Liniers

Vélez, que todavía no perdió en el Clausura, recibe este lunes al Calamar desde las 19. El equipo de Martín Palermo llega con el envión de su clasificación a semifinales de la Copa Argentina.

Vélez recibirá a Platense este lunes desde las 19 en el estadio José Amalfitani, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Liniers atraviesa un buen momento futbolístico y buscará aprovechar la localía para recuperar terreno en la pelea por la Zona A y la tabla anual.

El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto permanece invicto después de diez fechas y llega con la intención de aprovechar el empate del líder Independiente Rivadavia para recortar distancias. Tras el 3-2 ante Tigre, Vélez disputó un amistoso frente a River en Ezeiza, donde cayó por el mismo resultado.

Además, la aparición goleadora de Ronaldo Martínez le aporta una nueva variante ofensiva a un equipo que se caracteriza por su intensidad y verticalidad.

Platense llega con el envión copero

Enfrente estará un Platense que atraviesa una realidad diferente en el Clausura, pero que consiguió una importante inyección anímica en la Copa Argentina, donde eliminó a Estudiantes y avanzó a las semifinales.

El equipo de Martín Palermo buscará trasladar ese impulso al torneo local y conseguir una victoria que le permita mejorar su posición. El Calamar está a ocho puntos de los puestos de clasificación, por lo que reducir esa distancia aparece como un objetivo difícil, aunque todavía posible.

Más allá de la pelea por el Clausura, Platense también mira de reojo el futuro: sumar puntos es fundamental para no llegar a 2027 condicionado por la lucha por la permanencia, después de un 2026 histórico para la institución.

Probables formaciones de Vélez vs Platense

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Juan Cruz Policella, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira, Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Hora: 19.00.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Jorge Baliño.

TV: TNT Sports Premium.