Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez busca recuperar terreno ante Platense en Liniers

Vélez, que todavía no perdió en el Clausura, recibe este lunes al Calamar desde las 19. El equipo de Martín Palermo llega con el envión de su clasificación a semifinales de la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 07:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Vélez busca recuperar terreno ante Platense en Liniers

Vélez recibirá a Platense este lunes desde las 19 en el estadio José Amalfitani, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Liniers atraviesa un buen momento futbolístico y buscará aprovechar la localía para recuperar terreno en la pelea por la Zona A y la tabla anual.

El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto permanece invicto después de diez fechas y llega con la intención de aprovechar el empate del líder Independiente Rivadavia para recortar distancias. Tras el 3-2 ante Tigre, Vélez disputó un amistoso frente a River en Ezeiza, donde cayó por el mismo resultado.

Además, la aparición goleadora de Ronaldo Martínez le aporta una nueva variante ofensiva a un equipo que se caracteriza por su intensidad y verticalidad.

Platense llega con el envión copero

Enfrente estará un Platense que atraviesa una realidad diferente en el Clausura, pero que consiguió una importante inyección anímica en la Copa Argentina, donde eliminó a Estudiantes y avanzó a las semifinales.

El equipo de Martín Palermo buscará trasladar ese impulso al torneo local y conseguir una victoria que le permita mejorar su posición. El Calamar está a ocho puntos de los puestos de clasificación, por lo que reducir esa distancia aparece como un objetivo difícil, aunque todavía posible.

Más allá de la pelea por el Clausura, Platense también mira de reojo el futuro: sumar puntos es fundamental para no llegar a 2027 condicionado por la lucha por la permanencia, después de un 2026 histórico para la institución.

Probables formaciones de Vélez vs Platense

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Juan Cruz Policella, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira, Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Hora: 19.00.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Jorge Baliño.

TV: TNT Sports Premium.

Vélez Platense Clausura
Noticias relacionadas
rosario central visita a banfield con la mira puesta en la punta

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

estudiantes busca recuperarse ante gimnasia de mendoza y acercarse a los playoffs

Estudiantes busca recuperarse ante Gimnasia de Mendoza y acercarse a los playoffs

riestra y central cordoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

federico villagra se quedo con el rally de entre rios

Federico Villagra se quedó con el Rally de Entre Ríos

Lo último

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: Se asomó por la ventana y le tiró a matar

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Último Momento
Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: Se asomó por la ventana y le tiró a matar

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Alerta de rectores santafesinos por el Presupuesto Universitario 2027: Estamos entrando en una fase terminal

Alerta de rectores santafesinos por el Presupuesto Universitario 2027: "Estamos entrando en una fase terminal"

Cuvertino: Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir

Cuvertino: "Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir"

Ovación
Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Colón se afirmó en la pelea de arriba y se aseguró su lugar en el Reducido

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Unión volvió a ganar y se mantiene en lo más alto del Clausura femenino

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Torneo Promocional: Alianza alargó su invicto al golear a Kimberley

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Riestra y Central Córdoba se enfrentan en un duelo de necesitados

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

Rosario Central visita a Banfield con la mira puesta en la punta

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia