El monitoreo municipal registró huevos y ejemplares adultos del Aedes aegypti en distintos sectores. Aunque no hay casos positivos de la enfermedad, continúan los operativos de prevención y descacharrado.

La Municipalidad de Santa Fe confirmó la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue , en diez barrios de la ciudad, a partir de los últimos controles realizados mediante ovitrampas. Si bien hasta el momento no se registraron casos positivos de la enfermedad, las autoridades mantienen las tareas de prevención para reducir la circulación del vector.

De acuerdo con el relevamiento correspondiente a la semana epidemiológica 45, que abarcó el período comprendido entre el 10 y el 17 de noviembre, ocho barrios registraron resultados positivos en las ovitrampas destinadas a detectar huevos del mosquito: Coronel Dorrego, Altos del Valle, Loyola Sur, Atilio Rosso, Pro Adelanto Barranquitas, Los Hornos, J. B. Alberdi y Chalet.

Por otra parte, las trampas utilizadas para capturar ejemplares adultos dieron resultados positivos en Guadalupe Oeste y Sargento Cabral.

Desde el municipio aclararon que la detección del vector no significa que existan casos de dengue en esos sectores. Sin embargo, constituye una señal de alerta para reforzar las medidas preventivas y evitar la reproducción del mosquito.

LEER MÁS: Con el primer caso de dengue confirmado, Santa Fe refuerza la prevención de cara al verano

Cómo funciona el monitoreo del mosquito en Santa Fe

El sistema municipal de vigilancia entomológica cuenta con 60 puntos de monitoreo distribuidos en distintos barrios de la ciudad. A través de las ovitrampas se realiza un seguimiento de los huevos depositados por las hembras del Aedes aegypti, mientras que otros dispositivos permiten detectar la actividad de los ejemplares adultos.

El relevamiento se desarrolla mediante un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (CEVARCAM-FICH-UNL).

A partir de los resultados, el municipio define las zonas donde intensifica las intervenciones y las acciones de concientización para disminuir los posibles criaderos.

Continúan los operativos de descacharrado y prevención

Entre las medidas que lleva adelante la Municipalidad se encuentran los descacharrados asistidos en los sectores con mayor actividad del mosquito, además de actividades de concientización en espacios públicos, ferias y eventos, y talleres en establecimientos educativos.

Los operativos priorizan los barrios donde se detectaron huevos o un mayor porcentaje de ovitrampas positivas. Los trabajadores municipales que realizan las visitas domiciliarias deben estar debidamente identificados.

Ante cualquier duda sobre la presencia de promotores en una vivienda, los vecinos pueden comunicarse con la línea municipal gratuita 0800 777 5000.

Qué medidas recomiendan para evitar la reproducción del mosquito

Ante la detección del vector, las autoridades insisten en la importancia de eliminar los recipientes que puedan acumular agua, ya que allí se desarrollan las larvas del mosquito. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Vaciar, dar vuelta o eliminar los recipientes que acumulen agua.

Revisar y limpiar periódicamente desagües y canaletas, especialmente después de las lluvias.

Cambiar con frecuencia el agua de bebederos de animales y floreros.

Controlar baldes, piletines, tanques y otros recipientes que no puedan descartarse.

Mantener patios y jardines limpios y desmalezados.

Utilizar espirales e insecticidas para proteger los ambientes interiores.

Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas y protecciones metálicas en desagües.

Permitir el ingreso del personal municipal identificado que realiza las tareas de descacharrado.

Además, se recomienda retirar el agua acumulada después de las precipitaciones y extremar los cuidados durante los períodos de altas temperaturas.

Ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, la indicación es consultar a un profesional de la salud y evitar la automedicación.