Vélez le ganó a San Martín de San Juan y lo complicó aún más Un Vélez alternativo venció a San Martín de San Juan dejándolo más complicado aún y en zona de descenso 19 de septiembre 2025 · 22:04hs

Vélez cosechó este viernes su quinto partido invicto al superar por 2-1 con un equipo con solo dos titulares -Aaron Quirós e Imanol Machuca- en San Juan a San Martín, que se hunde en el fondo de las dos tablas del descenso.

Vélez le ganó a San Martín de San Juan Por la fecha 9 del Torneo Clausura, un Fortín con la mente en el desquite de Libertadores del martes ante Racing mostró un gran funcionamiento en el primer tiempo y logró la ventaja con el primer gol en el club de Manuel Lanzini, que amplió antes del minuto del complemento con el pibe Dilan Godoy tras una gran combinación con Manu.

Ya con el descuento plasmado de Ignacio Maestro Puch, Guillermo Barros Schelotto mandó al campo a otro titular como Rodrigo Aliendro y hasta se produjo el postergado debut de Diego Valdés. Al final, con polémica y vía VAR, vio la roja Quirós. Embed - Con SUPLENTES, VÉLEZ VENCIÓ a SAN MARTÍN | #SanMartinSJ 1-2 #Velez | Resumen