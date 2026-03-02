Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez venció como visitante a Estudiantes y es el único líder en la Zona A

Vélez le ganó 1-0 a Estudiantes en condición de visitante y de esta manera es el puntero de la Zona A con 18 puntos. Unión quedó 3° con 14 unidades

2 de marzo 2026 · 21:47hs
Vélez le ganó a Estudiantes y es el único líder en la Zona A.

Vélez le ganó a Estudiantes y es el único líder en la Zona A.

Vélez logró un triunfazo en condición de visitante ante Estudiantes. El Fortín se impuso por 1-0 con gol de Florián Monzón a los 13' del segundo tiempo.

Con esta victoria, Vélez quedó como el único líder de la Zona A con 18 unidades y precisamente el Pincha es el escolta con 15 puntos, de allí la importancia del triunfo que obtuvo el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

En un trámite cerrado favorable a la visita en el primer tiempo y al local en el segundo, los del Cacique Medina habían generado -aunque escasas- las mejores chances hasta que Florián Monzón se hizo presente en la red.

Vélez continúa invicto en las ocho fechas que lleva jugadas y además le ganó a Boca y River. Por su parte, Unión se ubica 3° con 14 unidades.

Embed - ¡EL FORTÍN FUE IMPASABLE! Vélez se plantó en La Plata. | #Estudiantes 0-1 #Velez | Resumen

Vélez Estudiantes Zona A
