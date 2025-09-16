Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez-Racing: operativo anti-infiltrados con cruce de padrones y dura sanción para hinchas

En la previa del partido en Liniers, el Comité de Seguridad diagramó un operativo con el objetivo de impedir el ingreso de hinchas de Racing al estadio de Vélez

16 de septiembre 2025 · 16:47hs
Prensa Vélez

En la previa del partido en Liniers, el Comité de Seguridad diagramó un operativo especial con el objetivo de impedir el ingreso de hinchas de Racing al estadio de Vélez, por los cuartos de final de la Copa Libertadores ya que la serie se juega sin público visitante.

El procedimiento anti-infiltrados, se activó tras comentarios en redes sociales de simpatizantes que ironizaban con la posibilidad de acceder a la Platea Bianchi Alta.

Para ese sector, socios de Vélez compraron entradas a nombre de terceros, por lo que las autoridades elaboraron un listado de DNIs de no socios. Dicho registro será contrastado con el padrón de Racing, de modo que si alguna coincidencia aparece, el hincha no podrá entrar.

El ingreso será con documento en mano y control facial, lo que permitirá identificar si el comprador está vinculado a la “Academia”. En caso de confirmarse, se labrará un acta por la División de Conductas de la Dirección de Fútbol y el sancionado quedará con prohibición de asistir a canchas argentinas por al menos un año.

La medida busca reforzar la seguridad y garantizar que el encuentro se dispute sin la presencia de simpatizantes visitantes, siguiendo la disposición que rige para evitar enfrentamientos o incidentes entre parcialidades.

Racing y Vélez abren en Liniers la serie de cuartos de final de Libertadores

Vélez y Racing se enfrentan este martes en Liniers en el marco del partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani desde las 19, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y su compatriota Rodolpho Toski en el VAR, mientras que la transmisión estará a cargo de FOX Sports.

