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Cortes y desvíos en Santa Fe este martes 24 de marzo: calles afectadas y cambios en colectivos

Cortes de tránsito y desvíos de colectivos complican la circulación este martes 24 de marzo en Santa Fe, con restricciones en el microcentro por obras y la movilización por el Día de la Memoria

24 de marzo 2026 · 09:17hs
Cortes y desvíos en Santa Fe este martes 24 de marzo: calles afectadas y cambios en colectivos

En el marco de obras viales y actividades por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la ciudad de Santa Fe presenta este martes 24 de marzo un amplio esquema de cortes de tránsito, reducciones de calzada y desvíos en líneas de colectivos, que impactan especialmente en el microcentro.

Cortes de tránsito en Santa Fe

Las principales interrupciones se concentran en zonas clave de la ciudad:

  • 3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza (trabajos de ASSA por aproximadamente 12 días).
  • 4 de Enero entre Jujuy y Uruguay.
  • Av. General López entre San Jerónimo y 9 de Julio (de 14 a 21 horas) por el acto oficial.
  • San Jerónimo entre 1ª Junta y Av. General López (desde las 17 horas), por la movilización central.

Desde el municipio indicaron que, en este último caso, las intersecciones se irán liberando de manera progresiva a medida que avance la marcha.

Reducción de calzada

Además, hay sectores con circulación restringida:

  • Mendoza y 9 de Julio (media calzada habilitada, por unos 3 días).
  • 1ª Junta entre Urquiza y Francia.
  • Rivadavia y Bv. Pellegrini.

Desvíos de colectivos por obras

Los trabajos de bacheo generan modificaciones en varias líneas:

Zona 3 de Febrero y 4 de Enero:

  • Línea 2 (vuelta): desvía por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero.

Zona Mendoza y 9 de Julio:

  • Líneas 10, 11 y 14 (vuelta): circulan por 4 de Enero – Mendoza – Rivadavia.

Zona 4 de Enero entre Jujuy y Uruguay:

  • Línea 2 (vuelta): Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero.
  • Línea 4 (vuelta): Av. J.J. Paso – Francia – Av. General López – 4 de Enero.
  • Línea 5 (vuelta): Francia – Av. General López – 4 de Enero.
  • Línea 14 (vuelta): Av. J.J. Paso – Francia – Av. General López – 4 de Enero.

Desvíos por movilización del 24 de marzo

La marcha por el Día de la Memoria genera importantes cambios en el transporte urbano en la zona de San Jerónimo y 1ª Junta.

Entre los principales desvíos:

  • Líneas 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15 y 18 (ida): desvían por 1º de Mayo y 3 de Febrero o Salta, según recorrido.
  • Líneas 8, 9, 10, 11, 14 y 18 (vuelta): modifican su trayecto por Mendoza – 9 de Julio – Tucumán – Av. Rivadavia.
  • Línea 2 (vuelta): circula por Av. 27 de Febrero – Lisandro de la Torre – 1º de Mayo – Amenábar.
  • Línea 16: desvía por Mendoza – 1º de Mayo – Entre Ríos.

Desde el área de transporte aclararon que los recorridos se normalizarán progresivamente a medida que finalice la movilización y se liberen las calles.

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