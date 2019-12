Verón confirmó que Estudiantes está en conversaciones por Iniesta

Lo que comenzó como un simple rumor en las calles de La Plata hoy terminó de convertirse en una realidad. Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, reconoció que desde la dirigencia -y con la gran ayuda de Javier Mascherano-, están tras los pasos de Andrés Iniesta.

"Hoy no podemos decir que hay una negociación con Iniesta, pero sí conversaciones", aseguró la Brujita en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó: "Buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no".

La realidad es que, a partir de la relación entre el Jefecito y el mediocampista español, quienes compartieron muchos años en el Barcelona, en Estudiantes quieren hacer el intento por el futbolista de 35 años, que milita en el Vissel Kobe de Japón.

El año pasado, Daniele De Rossi abrió la puerta para los históricos europeos de la época moderna en el fútbol argentino. ¿Convencerán a Iniesta para que sea el segundo?