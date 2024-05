Vicó: "La gente de Brown (A) me pide por favor que no me vaya"

El ahora exentrenador de Brown (A) , Pablo Vicó , expresó que los hinchas le piden que no se vaya del club por el amor que le tienen y que varios colegas del medio lo llamaron porque “no podían creer que no siga en la institución”.

Pablo Vicó, tras salir de Brown (A)

“La gente me dice 'por favor no te vayas. Sin vos no somos lo mismo'. Hasta un ex presidente casi me pide de rodillas que me quede. Entrenadores me dijeron que no podían creer que me fuera de Brown”, aseguró el entrenador que estuvo 15 años ininterrumpidos en Brown en una entrevista para “La Oral Deportiva” en Radio Rivadavia.

En lo que va del torneo, el equipo ganó un solo partido un partido, mientras que perdió ocho encuentros y empató cinco, lo que lo ubicaron último en la Zona B de la Primera Nacional. El técnico se culpó por no poder armar el grupo y los malos resultados.

“No hubo caso. No pude ensamblar este equipo. Le busqué mil maneras pero no pude hacerles llegar el mensaje. Me trajeron muchos jugadores nuevos pero no pude hacerlos conectar. Quiero mucho a este escudo y al grupo. No quiero perjudicar más a nadie”, relató sobre el proceso de 14 partidos que tuvo en este 2024.

Además, detalló como fue tomar la decisión de irse después de 15 años: "Mi salida se resolvió con mi gente primero y con la dirigencia. Primero hablé con el presidente, pero no sabía como encararlo. Di tres o cuatro vueltas por el centro de Adrogué para saber qué decirle".

“Lo miré y le dije 'yo me voy, Flaco (Adrián Vairo)'. Nos largamos a llorar y me dijo 'vos de acá no te vas', pero le dije que no podía más. Ya lo habíamos hablado con el cuerpo técnico y estuvimos de acuerdo. Ya era una decisión tomada”, cerró Vico.

Sin embargo, a pesar de su salida repentina, aseguró que ya tuvo ofertas hace unos días, pero que “no van a agarrar cualquiera que se le presente”, aunque también destacó que tiene ganas de volver a trabajar.