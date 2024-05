Vicó se aleja de Brown (A) y se postuló para dirigir a un club de Primera

Vico aseguró que su cuerpo técnico "está capacitado para ir una categoría más arriba" y dejó en claro que estarán atentos a cualquier oferta: "Escucharemos a todos. No me voy a meter en cualquier zona. Somos siete personas. No nos vamos a apurar, aunque tenemos la necesidad de trabajar".

Vicó termina su ciclo en Brown (A) y sueña alguna vez con dirigir a Huracán

En ese sentido, reveló en diálogo con TyC Sports que sueña con dirigir a Huracán, club del cual es hincha: "Sería una ilusión muy linda, ojalá. Pero no depende de nosotros. Depende de los dirigentes, si quieren apostar a un técnico del Ascenso".

"A los técnicos del Ascenso no les fue mal... Diego Martínez, Caruso Lombardi, (Ricardo) Zielinski, el Huevo (Sergio) Rondina. Todos hicieron todos buenas campañas", remarcó.

Por otra parte, palpitó lo que será su despedida de Brown: “Mañana tenemos el último partido. No voy a decir que estoy alegre... Son 15 años de trabajo, cuatro reducidos, dos semifinales que perdimos con Sarmiento, le ganamos a todos los grandes de la categoría en 2013. Son muchas cosas lo que dejamos. Todo lo que empieza en algún momento termina".

A su vez, contó que dejará su hogar que está a metros del estadio: "Tendría que ir a algún departamentito. Es lógico. Tengo que dejar, darle el paso a la gente que va a venir".

"No me salieron bien las cosas. Lo más inteligente, cuando no salen las cosas, es dar un paso al costado y darle a los dirigentes la chance de que puedan elegir a otra persona, que capaz lo saca más rápido que nosotros", explicó.

“Si vos realmente querés a la institución y las cosas no están saliendo, tenés que dar un paso al costado”, sentenció.