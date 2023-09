Victoria Bustos se prepara para pelear en la ciudad de Junín

Comenzó en el boxeo de grande, con 20 años, iba a cumplir 21, y un día saliendo de trabajar, en supermercado, ve un panfleto en la calle, y le llamó la atención. Llegó a la casa y le dijo al papá "vamos a ver boxeo, y me dice no, estoy cansado". Se fue al club Alberdi, pagó la entrada, y mientras estaba sentada mirando, se enamoró de lo que estaba viendo. El boxeador hablaba con su entrenador, quien le decía lo que tenía que hacer. "Que vínculo hermoso dije yo, y me fui con la idea de que podía ser campeona del mundo a mi casa".

image.png La rosarina de 34 años entrena en la ciudad de Santa Fe bajo las órdenes de Walter Zóccola y Osvaldo Salami.

Cuando llegó a su casa, le dijo al padre, voy a ser campeona del mundo. Lógicamente que el padre la miró, como diciendo, esta está loca. "Pero como me conoce tanto, mi mamá también. Dejé pasar el fin de semana, llamé al club el lunes, y pregunté por boxeo". En ese momento la atendió Tito Insúa, mi primer técnico, al que le agradece mucho. "Vengo por boxeo, y me dice, no le enseñamos a mujeres. Te vas a arrepentir porque voy a ser campeona del mundo. En ese momento, me dice, vení mañana".

Cuando regresa, le pregunta cuantas peleas amateurs tenía. La respuesta fue que no había hecho boxeo en su vida. "Me pregunta cuantos años tenía, le digo 20, y me dice, bueno pasa". La mayoría de las chicas comienzan con 13 o 14 años, y era todo un desafío para ambos. "Ahí arrancamos con él, y al mes estaba debutando como amateur, que me llevó tres años, luego me hice profesional, así que, desde ahí hasta ahora, gracias a Dios, no hemos parado prácticamente".

El objetivo del título argentino superpluma

"Estamos muy bien, seguimos trabajando como siempre, porque como digo, esto es un trabajo de todos los días. Tengo un muy buen equipo de trabajo, que ya lo conocen, y que son Osvaldo Salami y Walter Zóccola, y en la parte física el Ruso, que es mi preparador físico desde hace año. Ahora nos estamos preparando para una gran chance que tenemos el 8 de septiembre en Junín" señaló Victoria Bustos a UNO Santa Fe.

image.png El viernes 8 de septiembre, la Leona se medirá en la ciudad de Junín, frente a la mendocina Karen Alaníz.

La boxeadora rosarina sostuvo que "la pelea será por el título argentino con una rival muy conocida, que es Karen Alaniz, con quien ya hemos peleado en dos oportunidades. La primera vez le gané, y en la segunda, desde mi humilde opinión, yo creo que ganamos, en el cual lo hicimos por el título vacante argentino, pero dieron empate. Dijeron que había perdido los últimos tres rounds, pero si vamos al caso, había ganado los primeros siete. Hay diferentes miradas, no ocupo la mente en eso, sino en prepararme para lo que viene".

"Ahora la campeona es ella, y si bien no es una categoría que a mí me guste mucho, que es la de 59kg, porque es la segunda vez que en catorce años vuelvo a pelear en esa categoría, siempre he peleado más arriba, la vamos a afrontar, porque las oportunidades creo que hay que aprovecharlas, estoy bien con el peso, no me está acostando, entonces dijimos, bueno, vamos una vez más, en 59" consideró la Leona que entrena desde hace un tiempo en la ciudad de Santa Fe.

La púgil del sur provincial de 34 años expresó que "a mí me encanta boxear, si bien en todas mis peleas no he ganado por KO, noqueadora no soy, entonces creo que, en lugar de prenderme, es la sangre de uno, hay que boxear un poco más. Ella es una boxeadora que está en su peso, no es mi caso. A lo mejor esa diferencia, hace mucho de prenderme, y sino mucho más de boxear. Creo que nos venimos preparando muy bien, con el equipo que integramos con Walter, Osvaldo y el Ruso, así que vamos a hacer eso".

El sacrificio de entrenar en Santa Fe

Bustos es oriunda de la ciudad de Rosario, y viene a entrenar a Santa Fe, lo cual no deja de ser toda una decisión para nada sencilla. "Cuando tenemos fecha de pelea vengo casi todos los días. Entreno los lunes, miércoles y viernes, y a veces los sábados también. Porque los martes y jueves hago toda la preparación física en Rosario. A su vez yo trabajo allá, por lo tanto, por ahí se me dificulta un poco, pero me acompaña mi mamá, amigos, que me ayudan y me dan su respaldo y apoyo".

image.png Bustos ya enfrentó en dos oportunidades a Alaniz, en una empató en Justiniano Posse, y en la otra ganó en Carlos Paz.

"En el último tiempo venimos muy activos, cada tres o cuatro meses estamos peleando, estoy muy contenta con Arano, que es mi promotor, ya que lo único que el boxeador pide es continuidad. Porque esto es lo que yo digo siempre, el jugador juega con la pelota y puede ser un crack, hace jueguito espectacular, pero tiene que patear al arco sino juega, y falla. Esto es lo mismo en boxeo, nosotros entrenamos cuatro veces para subir una sola vez y ganar. En ese sentido tenemos continuidad, que es lo que yo quería" resaltó la ex campeona mundial superligero y peso ligero.