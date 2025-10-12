Video: el golazo de Lionel Messi para Inter Miami tras ser liberado por la Selección

El astro rosarino fue “prestado” por la Lionel Scaloni en plena gira por la fecha FIFA, y aprovechó para anotar un golazo ante Atlanta United.

El Inter Miami recibe este sábado a Atlanta United, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025, que tuvo un golazo de Lionel Messi, quien aspira a goleador del certamen estadounidense.

En el Chase Stadium, el conjunto de Javier Mascherano quiere cerrar de la mejor manera la fase de grupos.

Una de las novedades fue que, tras no jugar el viernes en la Selección Argentina, el astro rosarino fue liberado por Lionel Scaloni para que esté presente el sábado con su equipo, para luego regresar a la concentración nacional.

De esta manera, Messi fue titular en las “Garzas” y antes del cierre de la primera mitad, marcó un golazo para el 1-0.

El video del gol de Leo Messi en Inter Miami