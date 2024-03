Villa Dora cerró la fase regular con un triunfo ante Ferro

El tercer parcial comenzó muy parejo, y a pesar de algunos errores logró colocarse 12 a 6 en el marcador. Algunos errores no forzados de la dirigidas por Vachino no le permitieron cerrar más rápido el segmento, y eso dejó que la visita logre empatarlo 13 a 13. Tras el tiempo muerto pedido por Bacho, su equipo logró pasar nuevamente al frente por 16 a 14. No hubo caso, el equipo de Caballito logró cerrarlo, con mucha habilidad y sin perder la confianza y dejó el parcial 25 a 21 y el partido 2 a 1 para las conducidas por De Valais.

image.png Las dirigidas por Estanislao Vachino clasificaron a los play offs y allí se cruzarán con Boca Juniors.

En el cuarto parcial, Villa Dora logró mejorar su rendimiento, corrigió algunos errores, aunque con un juego algo desprolijo, terminó de imponerse con claridad por 25 a 14, para dejar las dos cosas 2 a 2. En el tie break Ferro logró ponerse 7 a 3, Bacho pidió tiempo muerto, y logró igualarlo 8 a 8. La definición fue tremenda, pese a ir abajo 13 a 10, no se dio por vencido, llegó el 14 a 14, y el público no dejó nunca de alentar. Los bombos y los tambores hicieron lo suyo, llegó el triunfo de las santafesinas por 16 a 14 en el tie break, y finalmente el partido por 3 a 2.

En la jornada del domingo se disputaron también otros cinco cotejos de la última fecha de la etapa regular. En el polideportivo Evita, el CEF 5 de La Rioja superó a Club Sonder por 3 a 0, mientras que en City Bell, Boca Juniors venció a Banco Provincia de La Plata por 3 a 0. Por su parte, San José de Entre Ríos le ganó a la Universidad de La Matanza por 3 a 2, y Náutico Avellaneda de Rosario por 3 a 0.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Boca Juniors 44, CEF 5 de La Rioja 41, San Lorenzo 39, Estudiantes de La Plata 33, Sonder de Rosario 32, River Plate 27, San José de Entre Ríos y Villa Dora 25, Ferro Carril Oeste 19, Náutico Avellaneda 18, Gimnasia y Esgrima de La Plata 17, Vélez Sarsfield 13, Banco Provincia 12, Universidad de La Matanza 7, Tucumán de Gimnasia 4 y Argentina 3.

Los clasificados a los play offs son: Boca Juniors, CEF 5 de La Rioja, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Sonder, River Plate, San José de Entre Ríos y Villa Dora de Santa Fe. Los cruces en la próxima instancia serán entre Boca Juniors con Villa Dora, CEF 5 de La Rioja con San José, San Lorenzo con River y Estudiantes con Sonder. Los cruces serán al mejor de tres partidos, y comienza en el peor ubicado, es decir, que las Doras lo harán de local.Los equipos que jugarán por la permanencia serán: Ferro. UNLAM, Gimnasia, BPLP, Tucumán de Gimnasia, Vélez y Náutico Avellaneda.