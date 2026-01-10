Se puso en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóley con un triunfo de Villa Dora

Villa Dora festejó en el tie break ante La Calera en Córdoba, y Libertad (SJN) cayó en San Luis en el inicio de la Liga Nacional de vóley

Tal como estaba previsto se puso en marcha la Liga Nacional de Vóley Masculina, con la participación de 16 equipos divididos en dos zonas. Durante la fase regular, se enfrentarán todos contra todos en formato ida y vuelta. Los mejores cuatro equipos de cada zona, avanzarán a Play Off.

Mientras que, los equipos restantes, jugarán por la Permanencia. En la noche del viernes se produjo la victoria de Villa Dora y la derrota de Libertad de San Jerónimo Norte . Este sábado sigue la acción con seis partidos más, entre ellos con el debut de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Victoria de Villa Dora y derrota de Libertad en la Liga Nacional

Por la primera fecha de la Zona A, en la provincia de Córdoba, Villa Dora se impuso a La Calera por 3 a 2 en el tie break con parciales de 18-25, 25-19, 20-25, 25-23 y 15-12. Fue un partidazo, el cual tuvo que definirse con un quinto juego. Igualmente comenzar la competencia de esta manera es altamente positivo, ya que se lo hizo ante un duro rival, y en condición de visitante.

Es importante destacar que ahora Villa Dora volverá a jugar este domingo, a partir de las 19, frente a Lafinur de San Luis, elenco que viene de superar en su propio reducto a Libertad de San Jerónimo Norte por 3 a 2 en el tie break, con parciales de 22-25, 26-24, 25-22, 20-25, 15-10.

Diego Merli entrenador de Villa Dora sostuvo que "veníamos con la expectativa de llevarnos un resultado positivo, sobre todo en estos cuatro primeros partidos, y para ello se armó un buen grupo humano. Tuvimos que traer algunos refuerzos, porque algunos chicos del club no podían jugarla".

"Fue un partido duro y muy intenso, sabíamos que iba a darse de esa manera, y más de visitante. Así que bueno, salió muy bien, gracias a Dios fue para nosotros. Fue clave el trabajo de nuestros puntas, que son Chemes y Ottino, y se vio un gran trabajo de Samuel y Chemes. Prieto también tuvo un gran desempeño. Lo importante es que no nos caímos anímicamente después de perder el cuarto. Sabíamos que era un partido muy largo, y lo sacamos adelante".

La Calera: Teo Bianco, Santiago Carrara, Lautaro Ledesma, Brian Romero, Santiago Gauto, Matías Soria, Gino Carabelli, Tomás Muñoz, Luis Phanor, Valentín Yapura, Juan Carlos Escobar y Renzo Rubiolo. DT: Miguel Ángel Juárez.

Villa Dora: Adrián Gayoso, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Brekes, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Santiago Leones, Agustín Recce y Joel Carlen. DT: Diego Merli.

Cancha: Club Social y Deportivo La Calera.

Árbitros: Carlos Dalinger y Marcelo Pierobon.

Debuta Gimnasia y Esgrima en La Plata

Por la Zona 2 de la competencia organizada por la FeVA, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe debutará en condición de visitante frente a Estudiantes de La Plata este sábado 10 a partir de las 21, mientras que el otro juego lo animarán Ferro Carril Oeste con Citta de Villa Constitución. La escuadra mensana santafesina dirigida por Pablo Laurencena volverá a presentarse este domingo, a partir de las 19, frente a Ferro Carril Oeste en Caballito.

voley primera fecha LNMV cronica 2 Gimnasia y Esgrima de Santa Fe debutará este sábado frente a Estudiantes en La Plata.

El plantel de Gimnasia y Esgrima es el que se detalla a continuación: Santiago Alberto, Giuiliano Arlettaz, Luciano Caiafa (Colón de Santa Fe), Bruno Casis, Juan Bautista Carreño, Alejo Cepero (Gimnasia y Esgrima de La Plata), Erik Gauchat (Atlético Franck), Augusto Landi, Fabricio Lógica, Santiago Martín Ramella (Ciudad de Buenos Aires), Marcos Olmos, Lucas Paiva (Ferro Carril Oeste), Gonzalo Pedernera (Ciudad de Buenos Aires), Emiliano Peker, Gaspar Ruiz, Alfonso Sánchez, David Sesa (Unión Agrario de Cerrito), Juan Hipólito SOsa Pauer, Juan Ignacio Landi, Bautistaa Monteporzi, Agustín Nasso, Augusto Masueco y Tobías Souroujon.