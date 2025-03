Villa Dora juega de local la última fecha de la Liga Femenina

Se viene el último weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA . Se trata de la última fecha de la fase regular en el cual Villa Dora jugará en condición de local buscando el objetivo de clasificar a los play off de la competencia nacional. La octava fecha se abrirá este viernes 14 de marzo con dos cruces, uno entre el CEF 5 de La Rioja con Náutico Avellaneda de Rosario, y Normal 3 de Rosario que visitará a Instituto de Córdoba.

El elenco de barrio Sargento Cabral viene de perder en Buenos Aires, frente a River Plate y Boca Juniors, en Núñez, y en la Bombonerita, por 3 a 0 ante las Millonarias, con parciales de 28-26, 25-23, 25-23, y ante las Xeneizes, en sets corridos con segmentos de 25-19, 25-17, 25-13.

El gran objetivo en el último weekend de la fase inicial es clasificar a los play off. No es tarea sencilla porque clasifican los ocho primeros, y los otros ocho, lo harán en los play out. Las santafesinas se encuentran actualmente en la décima posición con 20 puntos, mientras que octavo está Ferro Carril Oeste con 22, y noveno, con 21, San Lorenzo de Almagro, justamente los dos elencos a los que recibirá este fin de semana en Santa Fe.

image.png Las Doras buscarán en la última fecha de la fase regular, la clasificación a los play offs.

El plantel de Villa Dora está integrado por las siguientes jugadoras: Julia Paulini, Pilar Cina, Candela Folmer, Lina Decoud, Micol Etcheverry, Laila Romero, Narela Olocco, Isabella Stumpo, Neylin Riascos, Abril Chirino, Florencia Saavedra, Emma Oldani, Eugenia Pereyra (capitán) y Catalina Turina. El staff técnico se encuentra integrado de la siguiente manera: Alejandro Brambilla (entrenador principal); Leonardo Marty (entrenador asistente); Sebastián Arabi (preparador físico), y Agustín Ramseyer (estadista).

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima (LP) 39; Estudiantes (LP) 31; Boca Juniors 28; CEF 5 de La Rioja 24; River Plate 23; Sonder de Rosario 22, Ferro Carril Oeste 22, San Lorenzo 21, Villa Dora 20, Normal 3 de Rosario 12, Instituto de Córdoba 9, San José de Entre Ríos 8, Banco Provincia de La Plata 7, Vélez Sarsfield 5 y Náutico Avellaneda 2.

Como sigue la Liga Argentina Femenina

A los cuartos de final clasifican los ocho primeros, cuya competencia será del 21 al 26 de marzo, luego, del 3 al 8 de abril, será el turno de las semifinales, y del 11 al 16, del próximo mes, las finales. La permanencia se disputará del 27 al 31 de marzo, y el triangular final, del 5 al 8 de abril. Los cuartos de final será al mejor de tres encuentros, el primer partido se concretará en cancha del peor clasificado de la fase regular, y el segundo, y tercero, en la del mejor clasificado.

En cuanto a la fase de play out, se disputará con los equipos posicionados del 9° al 15° lugar. Se organizan un cuadrangular y un triangular todos contra todos por suma de puntos, en la cancha del mejor clasificado de la fase regular a saber: en la zona A; 9°, 12° y 13°, mientras que en la zona B, lo harán el 10°, 11°, 14° y 15°. El triangular final se jugará entre el tercero de la zona A y el cuarto y quinto de la zona B para definir el único descenso. Dicho triangular se disputará en la cancha del mejor clasificado de la fase regular.