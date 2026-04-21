Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Las tareas de limpieza forman parte de las acciones conjuntas que vienen desarrollando el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Santa Fe con el objetivo de lograr un mayor escurrimiento del agua.

Para reducir el impacto de lluvias intensas y evitar anegamientos en la capital santafesina y el área metropolitana, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe complementan tareas de mantenimiento y limpieza de canales como parte de la estrategia de prevención hídrica.

Sobre los trabajos que llevan adelante, tanto la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas como la Secretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, junto a la Municipalidad, destacan las tareas que, en conjunto, ya totalizan unos 155 kilómetros de canales intervenidos para garantizar la protección de los cascos urbanos de Santa Fe, Recreo y Monte Vera.

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Trimestre con lluvias

Ante un escenario con pronóstico climático que anticipa un trimestre con precipitaciones abundantes, la Municipalidad intervino unos 120 kilómetros totales mientras que el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas y en articulación con los comités de cuenca, sumó más de 35 kilómetros ejecutados.

En cuanto a los pronósticos, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, dijo que “según los informes del Instituto Nacional del Agua (INA) se espera un año húmedo y con precipitaciones, por eso desde la Provincia, junto a la Municipalidad de Santa Fe, venimos trabajando de manera articulada para prever el funcionamiento de todos los sistemas”.

“Durante 2025 destinamos más de 8.000 millones de pesos en obras para el mantenimiento del sistema de defensas del Gran Santa Fe. Recuperamos la cota de 27 kilómetros de terraplenes, incorporamos protecciones con geoceldas y avanzamos en la limpieza de canales junto a los comités de cuenca Cuencas Arroyo Aguiar y Laguna Setúbal”, repasó Mijich sobre las inversiones provinciales.

Desde el área recordaron que durante los últimos eventos de precipitaciones en los que se registraron acumulados de entre 130 y 140 milímetros, en Santa Fe y Monte Vera, los canales Las Mandarinas, Arroyo Aguiar y los Colectores 3 y 4 cumplieron un rol clave para favorecer el escurrimiento y evitar anegamientos prolongados en zonas urbanas.

Desde el área de prevención hídrica de la Municipalidad señalaron que no se registraron anegamientos en el área urbana y se constató el correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo.

Trabajos de la Municipalidad de Santa Fe

Por otro lado, el Municipio lleva adelante un conjunto de tareas preventivas orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje urbano frente a lluvias intensas.

En las próximas semanas se realizarán dos actos licitatorios para la limpieza de desagües pluviales entubados y el mantenimiento de canales a cielo abierto que incluyen también el desbarre de reservorios y la extracción de residuos y vegetación que obstruyen el escurrimiento del agua.