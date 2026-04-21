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Ordenamiento vehicular en el Puerto: comienzan a demarcar 460 dársenas para el nuevo estacionamiento medido

La intervención busca ordenar el uso del espacio público y mejorar la circulación en uno de los sectores de mayor crecimiento en la ciudad. Los trabajos se extenderán desde este miércoles hasta el viernes, de 9 a 18 horas.

21 de abril 2026 · 19:36hs
Ordenamiento vehicular en el Puerto: comienzan a demarcar 460 dársenas para el nuevo estacionamiento medido

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Ordenamiento vehicular en el Puerto: comienzan a demarcar 460 dársenas para el nuevo estacionamiento medido

Desde este miércoles y hasta el viernes inclusive, la Municipalidad comenzará con los trabajos de demarcación de 460 dársenas en el sector del Puerto de Santa Fe, a pedido del Ente portuario, para ordenar una zona que se encuentra en constante crecimiento y desarrollo urbano.

La realidad actual del Puerto de Santa Fe en materia de tránsito, está totalmente desbordada. De la mano de la creciente expansión edilicia, sumado a las oficinas de trabajo y lugares de recreación y esparcimiento, se observa a diario un total descontrol vehicular, con autos que estacionan en lugares prohibido y que realizan maniobras imprudentes.

Las tareas se realizarán en el marco de la Ordenanza N°13.05, que busca modernizar el sistema de estacionamiento, optimizar la circulación y promover un uso más eficiente del espacio público en sectores de alta demanda.

LEER MÁS: Desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Cronograma de trabajos

Las labores estarán a cargo de la empresa adjudicataria y se desarrollarán entre las 9 y las 18 horas aproximadamente, avanzando de manera progresiva por los sectores previamente definidos.

Como parte del operativo, la reserva de los espacios a intervenir se realizará durante la noche previa mediante la colocación de vallas y conos. Por este motivo, se solicita a los vecinos prestar especial atención a la señalización, ya que en las zonas intervenidas no estará permitido estacionar durante la ejecución de los trabajos.

Además, se prevé para la primera jornada un esquema de reducción de calzada en calle Francisco Miguens, mientras que en calle 1° de Enero se implementará un corte total durante el desarrollo de las tareas.

La Municipalidad comunicará oportunamente cuando comenzará a estar operativo el estacionamiento medido en la zona.

Orden y modernización

La demarcación de dársenas forma parte de una política integral de movilidad que impulsa la Municipalidad. Con estas acciones, el nuevo SEOM avanza en su implementación con tecnología y criterios de orden urbano que buscan mejorar la experiencia de los usuarios y contribuir a una ciudad más organizada y accesible para todos.

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