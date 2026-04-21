Uno Santa Fe | Santa Fe | Parque Tecnológico

El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: "El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años"

Desde el Parque Tecnológico Litoral Centro destacan el crecimiento en exportaciones y empresas, aunque alertan que el recorte en ciencia y educación puede afectar de forma irreversible el desarrollo regional

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de abril 2026 · 20:03hs
El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años

El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años

El Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC) atraviesa uno de sus mejores momentos en términos de actividad y posicionamiento, aunque sus autoridades advierten que el desfinanciamiento de la ciencia y la educación podría afectar de manera irreversible el ecosistema de innovación de la región en el mediano plazo.

Hoy estamos bien, pero indudablemente el futuro está comprometido”, sostuvo el gerente del PTLC, Eduardo Matozo, en diálogo con el programa Mañana UNO. En esa línea, remarcó que el impacto de los recortes no será inmediato: “El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años, de manera retroactiva”.

Un polo que explica el 45% de las exportaciones locales

El parque, emplazado en la zona de la Laguna Setúbal y articulado con la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET y el CERIDE, reúne actualmente 38 empresas. De ese total, el 40% se dedica a la biotecnología, otro 40% a las tecnologías de la información y la comunicación, y el 20% restante a áreas como ingeniería, nanotecnología, aparatología médica y servicios tecnológicos.

El ecosistema del PTLC emplea actualmente a 700 personas y cumple un rol central en la retención de talento local El ecosistema del PTLC emplea actualmente a 700 personas y cumple un rol central en la retención de talento local

Uno de los datos más relevantes que destacó Matozo es que el 45% de las exportaciones de bienes de la ciudad de Santa Fe provienen de empresas radicadas en el parque. En los últimos cinco años, estas firmas lograron colocar sus productos en 42 destinos internacionales.

“Las empresas basadas en el conocimiento superaron a la industria automotriz y hoy se ubican entre los principales rubros de exportación del país”, afirmó.

En ese marco, mencionó desarrollos de alto impacto como el de Biotecno F, con un producto considerado de innovación radical a escala mundial, y el de Apolo, que instaló en el parque la primera planta piloto de producción de ARN aplicada al agro en el Cono Sur.

El Parque Tecnológico del Litoral Centro.JPG

Capacidad al límite y expansión en marcha

Durante febrero de este año, el PTLC alcanzó el límite de su infraestructura disponible. Actualmente cuenta con unos 8.000 metros cuadrados libres, de los cuales 2.000 ya están reservados por una empresa biotecnológica en proceso de radicación.

Para sostener el crecimiento, se impulsa el proyecto estratégico “Portal de Innovación”, que prevé una inversión de 2,5 millones de dólares. El financiamiento es de carácter mixto: 45% aportado por empresas, 24% por la provincia, 17% a través de fondos nacionales y el 15% restante con recursos propios del parque.

Además, se proyecta una articulación con el Parque Industrial Sauce Viejo y otros polígonos industriales, con el objetivo de conformar un “parque de parques” que permita acompañar a empresas que superan la etapa piloto y requieren mayor escala productiva.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - EDUARDO MATOZO - GERENTE PARQUE TECNOLOGICO DEL LITORAL

El talento, en riesgo

El ecosistema del PTLC emplea actualmente a 700 personas y cumple un rol central en la retención de talento local. “Si no estuvieran las empresas del parque, muchas de esas personas estarían trabajando en el exterior”, advirtió Matozo.

No obstante, alertó que la capacidad de retención se ve tensionada por la falta de oportunidades para jóvenes investigadores, una situación que se agrava con el recorte del financiamiento nacional en ciencia y tecnología.

En ese contexto, la provincia de Santa Fe actúa como un factor de contención, a través de políticas de impulso a la investigación y desarrollo (I+D) y la articulación con universidades, organismos científicos y el sector privado. “La provincia es hoy la que más está invirtiendo en proyectos de I+D”, subrayó.

Un ecosistema construido en 24 años

El PTLC cumplirá en agosto próximo 24 años de trayectoria, consolidándose como uno de los principales polos de innovación del país. Matozo atribuyó este desarrollo a un factor clave: la alta densidad de formación de recursos humanos en la región.

En el área metropolitana Santa Fe-Paraná, con cerca de un millón de habitantes, hay unos 90.000 estudiantes universitarios, con una oferta académica de grado y posgrado de excelencia.

“Lo que más cuesta es formar recursos humanos capacitados y mantenerlos en el territorio. Ese es el verdadero diferencial competitivo”, concluyó.

Parque Tecnológico Ciencia cinco
Noticias relacionadas
Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: inició la demolición de la casa en la cabecera santotomesina

Paso clave para el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: inició la demolición de la casa en la cabecera santotomesina

una escuela de barrio el pozo suspende el uso de mochilas y cartucheras por las amenazas de tiroteos

Una escuela de barrio El Pozo suspende el uso de mochilas y cartucheras por las amenazas de tiroteos

Frigoríficos. En 2025 se faenaron más de 2,3 millones de cabezas bovinas, lo que posiciona a Santa Fe entre los principales actores del país.

Santa Fe impulsa la certificación de la carne para ganar mercados internacionales

santa fe sumo 48 falsas amenazas en escuelas en un dia: 12 corresponden a la capital provincial

Santa Fe sumó 48 falsas amenazas en escuelas en un día: 12 corresponden a la capital provincial

Lo último

Milei cerró su visita en Israel, bailó y cantó en el acto por el Día de la Independencia

Milei cerró su visita en Israel, bailó y cantó en el acto por el Día de la Independencia

El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años

El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: "El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años"

Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Último Momento
Milei cerró su visita en Israel, bailó y cantó en el acto por el Día de la Independencia

Milei cerró su visita en Israel, bailó y cantó en el acto por el Día de la Independencia

El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años

El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: "El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años"

Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Ordenamiento vehicular en el Puerto: comienzan a demarcar 460 dársenas para el nuevo estacionamiento medido

Ordenamiento vehicular en el Puerto: comienzan a demarcar 460 dársenas para el nuevo estacionamiento medido

Paso clave para el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: inició la demolición de la casa en la cabecera santotomesina

Paso clave para el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: inició la demolición de la casa en la cabecera santotomesina

Ovación
Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Vélez: antecedentes y números de Sebastián Martínez

Unión ya tiene árbitro para visitar a Vélez: antecedentes y números de Sebastián Martínez

Bryan Ferreyra, el árbitro para el duelo entre Colón-Godoy Cruz

Bryan Ferreyra, el árbitro para el duelo entre Colón-Godoy Cruz

Franco Balbi, tras su paso por Unión, vuelve a Argentino

Franco Balbi, tras su paso por Unión, vuelve a Argentino

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo