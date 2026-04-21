El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: "El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años"

Desde el Parque Tecnológico Litoral Centro destacan el crecimiento en exportaciones y empresas, aunque alertan que el recorte en ciencia y educación puede afectar de forma irreversible el desarrollo regional

El Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC) atraviesa uno de sus mejores momentos en términos de actividad y posicionamiento, aunque sus autoridades advierten que el desfinanciamiento de la ciencia y la educación podría afectar de manera irreversible el ecosistema de innovación de la región en el mediano plazo.

“ Hoy estamos bien, pero indudablemente el futuro está comprometido ”, sostuvo el gerente del PTLC, Eduardo Matozo , en diálogo con el programa Mañana UNO . En esa línea, remarcó que el impacto de los recortes no será inmediato: “ El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años, de manera retroactiva ”.

Un polo que explica el 45% de las exportaciones locales

El parque, emplazado en la zona de la Laguna Setúbal y articulado con la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET y el CERIDE, reúne actualmente 38 empresas. De ese total, el 40% se dedica a la biotecnología, otro 40% a las tecnologías de la información y la comunicación, y el 20% restante a áreas como ingeniería, nanotecnología, aparatología médica y servicios tecnológicos.

El ecosistema del PTLC emplea actualmente a 700 personas y cumple un rol central en la retención de talento local El ecosistema del PTLC emplea actualmente a 700 personas y cumple un rol central en la retención de talento local

Uno de los datos más relevantes que destacó Matozo es que el 45% de las exportaciones de bienes de la ciudad de Santa Fe provienen de empresas radicadas en el parque. En los últimos cinco años, estas firmas lograron colocar sus productos en 42 destinos internacionales.

“Las empresas basadas en el conocimiento superaron a la industria automotriz y hoy se ubican entre los principales rubros de exportación del país”, afirmó.

En ese marco, mencionó desarrollos de alto impacto como el de Biotecno F, con un producto considerado de innovación radical a escala mundial, y el de Apolo, que instaló en el parque la primera planta piloto de producción de ARN aplicada al agro en el Cono Sur.

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Capacidad al límite y expansión en marcha

Durante febrero de este año, el PTLC alcanzó el límite de su infraestructura disponible. Actualmente cuenta con unos 8.000 metros cuadrados libres, de los cuales 2.000 ya están reservados por una empresa biotecnológica en proceso de radicación.

Para sostener el crecimiento, se impulsa el proyecto estratégico “Portal de Innovación”, que prevé una inversión de 2,5 millones de dólares. El financiamiento es de carácter mixto: 45% aportado por empresas, 24% por la provincia, 17% a través de fondos nacionales y el 15% restante con recursos propios del parque.

Además, se proyecta una articulación con el Parque Industrial Sauce Viejo y otros polígonos industriales, con el objetivo de conformar un “parque de parques” que permita acompañar a empresas que superan la etapa piloto y requieren mayor escala productiva.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - EDUARDO MATOZO - GERENTE PARQUE TECNOLOGICO DEL LITORAL

El talento, en riesgo

El ecosistema del PTLC emplea actualmente a 700 personas y cumple un rol central en la retención de talento local. “Si no estuvieran las empresas del parque, muchas de esas personas estarían trabajando en el exterior”, advirtió Matozo.

No obstante, alertó que la capacidad de retención se ve tensionada por la falta de oportunidades para jóvenes investigadores, una situación que se agrava con el recorte del financiamiento nacional en ciencia y tecnología.

En ese contexto, la provincia de Santa Fe actúa como un factor de contención, a través de políticas de impulso a la investigación y desarrollo (I+D) y la articulación con universidades, organismos científicos y el sector privado. “La provincia es hoy la que más está invirtiendo en proyectos de I+D”, subrayó.

Un ecosistema construido en 24 años

El PTLC cumplirá en agosto próximo 24 años de trayectoria, consolidándose como uno de los principales polos de innovación del país. Matozo atribuyó este desarrollo a un factor clave: la alta densidad de formación de recursos humanos en la región.

En el área metropolitana Santa Fe-Paraná, con cerca de un millón de habitantes, hay unos 90.000 estudiantes universitarios, con una oferta académica de grado y posgrado de excelencia.

“Lo que más cuesta es formar recursos humanos capacitados y mantenerlos en el territorio. Ese es el verdadero diferencial competitivo”, concluyó.