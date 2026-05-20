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Liam Gallagher elogió a alumnos santafesinos por una emotiva versión de Oasis: "Biblical"

La banda británica Oasis y un grupo de estudiantes santafesinos quedaron unidos por un video que emocionó al cantante. La interpretación de “Stop Crying Your Heart Out” se volvió viral y llegó hasta las historias de Instagram de Liam Gallagher

20 de mayo 2026 · 11:36hs
La conmovedora versión del clásico de Oasis “Stop Crying Your Heart Out” también tocó el corazón del díscolo cantante de Oasis

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La conmovedora versión del clásico de Oasis “Stop Crying Your Heart Out” también tocó el corazón del díscolo cantante de Oasis

Santa Fe y Manchester quedaron por un momento unidas por el hilo invisible de internet. “Biblical” es una de las habituales expresiones monoverbales que publica Liam Gallagher en redes sociales cuando quiere destacar algo extraordinario o descomunal. Esta vez, el cantante de Oasis utilizó el término para referirse a un video realizado por alumnos de San Lorenzo.

Un grupo de estudiantes sanlorencinos de entre 10 y 12 años hizo una versión del clásico “Stop Crying Your Heart Out”, una de las canciones más emblemáticas de la banda británica. El profesor de música de los chicos compartió el video en redes sociales y el contenido comenzó a crecer lentamente: primero con algunos “me gusta”, luego con difusión en noticieros locales, hasta llegar inesperadamente a Liam Gallagher, quien lo publicó en sus historias de Instagram acompañado por su sello característico: “Biblical”.

Con sus uniformes escolares y cantando en perfecto inglés el mensaje de “brillá, no tengas miedo”, los alumnos protagonizaron un videoclip que combinó trabajo en equipo, música y arte. Los estudiantes de 5° y 6° grado del colegio Santa Rosa de Viterbo y el coro de la escuela San Carlos lograron una interpretación conmovedora que tocó incluso al siempre díscolo cantante británico.

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La música como puente entre generaciones

El proyecto fue impulsado por Pablo Parente, profesor de música en ambas instituciones, quien logró fusionar sus dos pasiones: la docencia y la producción audiovisual. Según explicó, la iniciativa busca recuperar la tradición de los coros infantiles y acercar a los chicos a canciones que marcaron a otras generaciones.

“Es un proyecto que pretende instalar nuevamente la cultura de los coros de niños a través de la música que escuchaban sus padres. También que los chicos conozcan lo que significa un trabajo de producción completo”, señaló.

Los estudiantes participaron de todo el proceso creativo: desde conocer el contexto histórico y social de la canción hasta la grabación del videoclip junto a sus compañeros. La propuesta apuntó a unir el aprendizaje, la expresión artística y el compañerismo.

“Trabajar en conjunto con las dos escuelas fue orgánico. Unirlos me pareció una buena idea para formar el compañerismo a través de la música. Verlos expresarse con pasión me llena de alegría y orgullo”, destacó Parente.

Un videoclip grabado en un lugar histórico

El video fue filmado en El Seráfico, ubicado en el casco histórico de San Lorenzo, un espacio emblemático de la ciudad y estrechamente ligado a la historia argentina por haber sido escenario del histórico Combate de San Lorenzo de 1813.

Según explicó el docente, la elección del lugar estuvo vinculada no solo a su valor histórico, sino también al sentido de pertenencia que representa para los estudiantes.

“El lugar es un bello espacio en el centro histórico de nuestra ciudad, a pasos de las dos escuelas vinculadas, y nos pareció el lugar más adecuado para hacer el video”.

El mensaje detrás de la canción de Oasis

La elección de “Stop Crying Your Heart Out” también tuvo un significado especial. La canción, escrita por Noel Gallagher e interpretada por Oasis, transmite un mensaje positivo vinculado a la autoestima y la superación.

“No tengas miedo, nunca vas a cambiar lo que ya pasó, que tu sonrisa brille”.

“Además de ser un clásico muy escuchado incluso hoy, tiene un mensaje fuerte y positivo para trabajar la autoestima de los chicos”, explicó Parente.

El docente también reflexionó sobre la importancia de generar espacios de contención emocional y expresión artística para los jóvenes. “Los chicos están muy vulnerables, se vive realmente en un mundo complicado, y los adultos están cada vez más centrados en tratar de sobrevivir. Eso deja muy expuestos a los chicos a potenciales amenazas. Es importante hacer todo lo posible por levantar la autoestima de los chicos para prepararlos para una realidad de la cual lamentablemente no pueden escapar”.

Y concluyó: “El refugio en la música es fundamental. Es un medio importantísimo para canalizar emociones”.

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