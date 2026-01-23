Villa Dora quiere pisar fuerte en las Ligas Argentina Femenina y Masculina

Villa Dora afrontará en condición de local una doble fecha por la Liga Argentina Femenina, mientras que en la competencia masculina jugará en Paraná.

Se viene un fin de semana cargado para los equipos de la Asociación Santafesina de Vóleibol que afrontan competencias nacionales, tanto en la rama femenina como en la masculina. En el caso de las chicas de Villa Dora será anfitriones de dos equipos que son siempre protagonistas, mientras que en los varones, la escuadra de barrio Sargento Cabral y Libertad de San Jerónimo Norte lo harán en Paraná, y Gimnasia y Esgrima, en Rosario.

Tras un comienzo ideal, ya que le ganó al campeón y subcampeón de la edición pasada, Gimnasia y Estudiantes, respectivamente, Villa Dora hará su presentación oficial en condición de local. La escuadra conducida por Eduardo Rodríguez afrontará una doble fecha, ante dos rivales muy duros, y que siempre dan batalla.

Por la segunda fecha, este sábado 24 de enero, a las 20, en el estadio Andrés Meynet, Villa Dora será anfitrión de San Lorenzo de Almagro bajo el arbitraje de Maite Carelli y Sebastián Cagiao. Por su parte, el domingo 25, a las 20, en el mismo escenario de Ruperto Godoy 1231, las Doras jugarán frente a Banco Provincia de La Plata.

Recordemos que en sus dos primeras presentaciones, Villa Dora festejó en la ciudad de La Plata. En el estadio Víctor Nethol, superó a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 3 a 0 con parciales de 25-20, 25-20 y 25-22, mientras que en el estadio Uno, derrotó a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 con segmentos de 25-15, 10-25, 25-18 y 25-17.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Bell de Bell Ville, Boca Juniors y Villa Dora 6; Sonder de Rosario 5; San Lorenzo e Instituto de Córdoba 4; San Isidro de San Francisco, Bahiense del Norte, Náutico Avellaneda de Rosario y Gimnasia y Esgrima de La Plata 3; Ferro Carril Oeste 2; River Plate, Banco Provincia de La Plata, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.

Tercer weekend en la Liga Nacional Masculina

La tercera fecha de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA y que tiene como protagonistas a tres escuadras santafesinas, jugarán sus compromisos en calidad de visitante. En la Zona A, este sábado 24, a las 21, en el estadio Parque Enrique Berduc, el Paraná Rowing Club recibirá a Villa Dora con los arbitrajes de Pablo Gómez y Johana Buet, mientras que en el Luis Butta de 25 de Mayo 555, Libertad de San Jerónimo Norte visitará al duro Echagüe de Paraná con el control de Renzo Leiva y Camila González.

image Los varones de Gimnasia y Esgrima visitarán a los dos equipos rosarinos.

El domingo 25, a partir de las 20, en el estadio Luis Butta, de la capital entrerriana, Villa Dora visitará a Echagüe de Paraná con el control de Camila González y Renzo Leiva, mientras que en el Parque Berduc, de la vecina ciudad de Paraná, Libertad de San Jerónimo Norte enfrentará al Paraná Rowing Club con el arbitraje de Pablo Gómez y Gabriel Casari.

En la Zona A ya no queda invictos, y hay seis equipos separados por tres puntos. La tabla se encuentra de esta manera: La Calera 9; Villa Dora de Santa Fe y Lafinur 8; Paraná Rowing, Libertad de San Jerónimo Norte y Obras de San Juan 6; Echagüe de Paraná 4 y Unión Vecinal Trinidad 1.

En relación a la Zona B, el sábado 24, en el estadio Sol América, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe visitará a Escuela Normal 3 con los arbitrajes de Alejo Bernini y Cristian Chunco, mientras que el domingo 25, en el estadio ubicado en Gálvez y Mitre de la ciudad de Rosario, los dirigidos por Pablo Laurencena visitarán a Sonder con el referato de Lisandro Santori y Cristian Chunco.

Los rosarinos dominan justamente la tabla de colocaciones, la cual se encuentra de esta manera: Sonder 12; Normal 3 11, Citta de Villa Constitución 9; Gimnasia y Esgrima de Santa Fe 7; Ferro Carril Oeste y Estudiantes de La Plata 3; Ateneo Mariano Moreno de Catamarca 2 e Infernales de Salta 1.