Villarreal goleó a Rayo Vallecano y es escolta de Real Madrid en LaLiga

En una gran actuación, Villarreal vapuleó a Rayo Vallecano con una goleada 4-0 que le permite ser el escolta de Real Madrid con 23 unidades

1 de noviembre 2025 · 14:34hs
Villarreal consiguió una victoria contundente por 4-0 frente al Rayo Vallecano en el Estadio de la Cerámica, en un duelo correspondiente a la undécima jornada de LaLiga.

Goleada de Villarreal para convertirse en escolta

El equipo de Marcelino abrió el marcador a los 22 minutos gracias a un gol de Gerard Moreno y en el complemento Alberto Moleiro amplió la ventaja a los 11 minutos, Santiago Comesaña hizo lo propio a los 13 y Ayoze Pérez cerró la goleada a los 20.

El complemento fue un verdadero festival de fútbol por parte del conjunto local, que liquidó el encuentro con tres goles en apenas ocho minutos. La actuación sólida y contundente del Villarreal permitió al equipo alcanzar los 23 puntos y colocarse momentáneamente como escolta, a la espera del partido del Barcelona ante el Elche.

La noche también tuvo un tinte especial para dos figuras: Gerard Moreno fue ovacionado por sus 300 partidos con la camiseta amarilla, mientras que Moleiro recibió un reconocimiento por haber sido elegido el mejor jugador sub-23 de LaLiga en octubre.

El Rayo Vallecano, que llegaba con tres victorias consecutivas, se vio superado en todas las líneas y quedó estancado en 14 unidades en la mitad de la tabla, dejando pasar una gran chance para acercarse a los puestos de clasificación a copas internacionales.

