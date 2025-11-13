Uno Santa Fe | Ovación | Walter Otta

Walter Otta fue sancionado por declaraciones que nunca habría realizado

La AFA sancionó al DT de Deportivo Morón Walter Otta por 30 días para ejercer su cargo, por dichos que nunca habría realizado y que el club desmintió

13 de noviembre 2025 · 21:46hs
Walter Otta recibió una dura sanción por parte de AFA.

Walter Otta recibió una dura sanción por parte de AFA.

Las semifinales del Reducido de la Primera Nacional entre Morón y Deportivo Madryn sumó una nueva polémica al conocerse la sanción del Tribunal de Ética de la AFA contra Walter Otta, a quien se le aplicó una suspensión provisional por 30 días de ejercer su cargo como entrenador por unos dichos que el Gallito negó días atrás. Impidiéndole ser parte de la vuelta de las semifinales y de una eventual final por el ascenso a la Liga Profesional en caso de que su equipo avance en Chubut.

Walter Otta recibió una dura sanción

Desde la Casa Matriz explica que el expediente contra el DT fue iniciado por "las presuntas manifestaciones públicas realizadas por el Sr. Walter Otta, difundidas a través de medios de comunicación y redes sociales, en las que expresó —entre otras afirmaciones— que 'ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino; lo que han hecho estos dos personajes con el fútbol es irremediable'” y establece "imponer, como medida provisional y preventiva, por un plazo máximo de treinta (30) días corridos, la suspensión provisional del Sr. Walter Otta para ejercer funciones de dirección técnica y de acceder a vestuarios y banco de suplentes en encuentros oficiales organizados por la AFA, hasta que se dicte resolución sobre el fondo o venza el plazo indicado, lo que ocurra primero".

El castigo ocurre en vísperas de la revancha entre el Gallito y el Aurinegro, la cual tendrá lugar este domingo 16 de noviembre desde las 17:15 en Puerto Madryn y a la cual la escuadra del oeste del conurbano bonaerense ingresa con una mínima ventaja a su favor al ganar 1-0 en su estadio. Debido a la gravedad de la pena, a pesar de su caracter provisional, se espera que Otta tampoco pueda ser parte de una eventual final del Reducido en caso de que su equipo consiga avanzar, limitándole a acompañar al plantel y ver los juegos desde la tribuna.

Lo curioso es que los dichos por los cuales se le imputa la sanción a Otta fueron negados vehementemente días atrás por su institución, que los calificó como "fake news". "Nos vemos en la obligación de tener que salir a desmentir categórica y rotundamente este tipo de operaciones nefastas que no hacen más que manchar la sana y buena competencia que desde la Casa Matriz del Fútbol Argentino".

"Repudiamos este accionar y salvaguardamos el buen nombre de nuestro Presidente y nuestro Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia y Pablo Toviggino", expresó la entidad bonaerense.

Pese a la enfática defensa de su club antes de que se diera a la luz esta fuerte sanción, el propio Otta había apuntado contra la escuadra chubutense en la previa de la ida de las semifinales. "Lo de Deportivo Madryn habla por sí solo. No es algo que pensemos nosotros, está instalado porque pasaron cosas. Después te dicen: ' No, no hay que decir nada', pero yo no voy a negar lo que es evidente", aseguró para El Ascenso x3.

La respuesta de Morón a la fuerte sanción contra Otta

"Atentos a la comunicación recibida por parte del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, nuestro cuerpo de abogados se encuentra en estos momentos recopilando todas las pruebas que demuestran claramente que los hechos narrados no se corresponden con la realidad para luego, durante la noche, preparar el descargo correspondiente", inicia la contestación del Gallito en sus canales de comunicación oficial.

"Tenemos las pruebas, tenemos un gran cuerpo de profesionales de la Abogacía y tenemos la entera convicción de que podremos demostrar que lo relatado por el Tribunal de Ética no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa de Walter Otta. Esperaremos a que los tiempos de la justicia determinen cada paso a seguir y confiando en que esta situación tendrá un rápido y positivo desenlace", afirma la institución sembrando la ilusión de poder contar con su entrenador para la revancha en Chubut ante el Aurinegro.

Walter Otta AFA Deportivo Morón
Noticias relacionadas
scaloni, antes del partido con angola: messi en principio va a jugar

Scaloni, antes del partido con Angola: "Messi en principio va a jugar"

atacaron con huevos a rubiales en la presentacion de su libro

Atacaron con huevos a Rubiales en la presentación de su libro

noruega y francia clasificaron al mundial 2026 tras sus goleadas en europa

Noruega y Francia clasificaron al Mundial 2026 tras sus goleadas en Europa

sanjustino emitio un comunicado tras la severa sancion que sufrio

Sanjustino emitió un comunicado tras la severa sanción que sufrió

Lo último

Walter Otta fue sancionado por declaraciones que nunca habría realizado

Walter Otta fue sancionado por declaraciones que nunca habría realizado

La pesadilla de Cristiano Ronaldo en Irlanda: roja, gestos y despedida al canto de Messi

La pesadilla de Cristiano Ronaldo en Irlanda: roja, gestos y despedida al canto de Messi

Durísimas sanciones de AFA para Alfredo Berti y Guido Carrillo

Durísimas sanciones de AFA para Alfredo Berti y Guido Carrillo

Último Momento
Walter Otta fue sancionado por declaraciones que nunca habría realizado

Walter Otta fue sancionado por declaraciones que nunca habría realizado

La pesadilla de Cristiano Ronaldo en Irlanda: roja, gestos y despedida al canto de Messi

La pesadilla de Cristiano Ronaldo en Irlanda: roja, gestos y despedida al canto de Messi

Durísimas sanciones de AFA para Alfredo Berti y Guido Carrillo

Durísimas sanciones de AFA para Alfredo Berti y Guido Carrillo

Bullrich celebró la captura de Bilbao y aseguró estar tras un prófugo muy importante

Bullrich celebró la captura de Bilbao y aseguró estar tras "un prófugo muy importante"

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Ovación
Unión toma nota: ya hay fecha para la final del Clausura y para el Trofeo de Campeones

Unión toma nota: ya hay fecha para la final del Clausura y para el Trofeo de Campeones

El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: Feliz día al DT de nuestros corazones

El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: "Feliz día al DT de nuestros corazones"

Sanjustino emitió un comunicado tras la severa sanción que sufrió

Sanjustino emitió un comunicado tras la severa sanción que sufrió

Quién es el arquero que pretende Ezequiel Medrán para Colón en 2026

Quién es el arquero que pretende Ezequiel Medrán para Colón en 2026

Colón: la Junta Electoral define los pasos clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre

Colón: la Junta Electoral define los pasos clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.