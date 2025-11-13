Walter Otta fue sancionado por declaraciones que nunca habría realizado

La AFA sancionó al DT de Deportivo Morón Walter Otta por 30 días para ejercer su cargo, por dichos que nunca habría realizado y que el club desmintió

Las semifinales del Reducido de la Primera Nacional entre Morón y Deportivo Madryn sumó una nueva polémica al conocerse la sanción del Tribunal de Ética de la AFA contra Walter Otta , a quien se le aplicó una suspensión provisional por 30 días de ejercer su cargo como entrenador por unos dichos que el Gallito negó días atrás. Impidiéndole ser parte de la vuelta de las semifinales y de una eventual final por el ascenso a la Liga Profesional en caso de que su equipo avance en Chubut.

Desde la Casa Matriz explica que el expediente contra el DT fue iniciado por "las presuntas manifestaciones públicas realizadas por el Sr. Walter Otta, difundidas a través de medios de comunicación y redes sociales, en las que expresó —entre otras afirmaciones— que 'ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino; lo que han hecho estos dos personajes con el fútbol es irremediable'” y establece "imponer, como medida provisional y preventiva, por un plazo máximo de treinta (30) días corridos, la suspensión provisional del Sr. Walter Otta para ejercer funciones de dirección técnica y de acceder a vestuarios y banco de suplentes en encuentros oficiales organizados por la AFA, hasta que se dicte resolución sobre el fondo o venza el plazo indicado, lo que ocurra primero".

El castigo ocurre en vísperas de la revancha entre el Gallito y el Aurinegro, la cual tendrá lugar este domingo 16 de noviembre desde las 17:15 en Puerto Madryn y a la cual la escuadra del oeste del conurbano bonaerense ingresa con una mínima ventaja a su favor al ganar 1-0 en su estadio. Debido a la gravedad de la pena, a pesar de su caracter provisional, se espera que Otta tampoco pueda ser parte de una eventual final del Reducido en caso de que su equipo consiga avanzar, limitándole a acompañar al plantel y ver los juegos desde la tribuna.

Lo curioso es que los dichos por los cuales se le imputa la sanción a Otta fueron negados vehementemente días atrás por su institución, que los calificó como "fake news". "Nos vemos en la obligación de tener que salir a desmentir categórica y rotundamente este tipo de operaciones nefastas que no hacen más que manchar la sana y buena competencia que desde la Casa Matriz del Fútbol Argentino".

"Repudiamos este accionar y salvaguardamos el buen nombre de nuestro Presidente y nuestro Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia y Pablo Toviggino", expresó la entidad bonaerense.

Pese a la enfática defensa de su club antes de que se diera a la luz esta fuerte sanción, el propio Otta había apuntado contra la escuadra chubutense en la previa de la ida de las semifinales. "Lo de Deportivo Madryn habla por sí solo. No es algo que pensemos nosotros, está instalado porque pasaron cosas. Después te dicen: ' No, no hay que decir nada', pero yo no voy a negar lo que es evidente", aseguró para El Ascenso x3.

La respuesta de Morón a la fuerte sanción contra Otta

"Atentos a la comunicación recibida por parte del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, nuestro cuerpo de abogados se encuentra en estos momentos recopilando todas las pruebas que demuestran claramente que los hechos narrados no se corresponden con la realidad para luego, durante la noche, preparar el descargo correspondiente", inicia la contestación del Gallito en sus canales de comunicación oficial.

"Tenemos las pruebas, tenemos un gran cuerpo de profesionales de la Abogacía y tenemos la entera convicción de que podremos demostrar que lo relatado por el Tribunal de Ética no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa de Walter Otta. Esperaremos a que los tiempos de la justicia determinen cada paso a seguir y confiando en que esta situación tendrá un rápido y positivo desenlace", afirma la institución sembrando la ilusión de poder contar con su entrenador para la revancha en Chubut ante el Aurinegro.