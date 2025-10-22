Uno Santa Fe | Ovación | Xavi Alonso

Xabi Alonso defendió a Mastantuono de las críticas

El entrenador de Real Madrid Xabi Alonso defendió a Franco Mastantuono y aseguró estar satisfecho con el rendimiento del mediocampista

22 de octubre 2025 · 12:00hs
Franco Mastantuono llegó al Real Madrid y rápidamente gozó de muchos minutos y titularidades bajo el comando de Xabi Alonso. Sin embargo, su rendimiento fue situado bajo el foco de la prensa y fue objeto de críticas. En la conferencia de prensa previo al duelo ante la Juventus por la Champions League, el entrenador español lo defendió y respaldó a su futbolista.

La defensa de Xabi Alonso a Franco Mastantuono

"Viene de un entorno distinto, solo tiene 18 años. Tenemos que ayudarlo, pero estamos satisfechos con su desarrollo. Estamos deseando que siga mejorando, pero estamos encantados que esté con nosotros", detalló el técnico de 43 años, luego de que le mencionaran sobre "imprecisiones en el último tercio de la cancha" del argentino.

Ante lo demostrado por el surgido en River, Alonso no dudó y señaló que están "satisfechos" con su nivel. En lo que va de temporada, Mastantuono jugó diez partidos (la mayoría como titular) con un gol ante el Levante y una asistencia frente al Kairat Almaty.

Real Madrid tiene en su horizonte una dura seguidilla de partidos contra rivales de alto nivel, que comenzará este miércoles desde las 16 horas cuando reciba a Juventus, por a Champions League.

Luego, el domingo a las 12:15 se llevará a cabo El Clásico ante el Barcelona mientras que, ya en noviembre, las primeras dos citas serán ante el Valencia en el Santiago Bernabéu y contra el Liverpool, en Anfield.

