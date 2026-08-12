La Justicia embargó propiedades de Cristina Kirchner e incluyeron al departamento donde cumple prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal N°2 hizo lugar a los pedidos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y ordenó preservar bienes de la expresidenta, sus hijos y otros condenados para garantizar el decomiso fijado en la sentencia. La medida alcanza inmuebles en San José 1111, Puerto Madero, El Calafate, Río Gallegos y vehículos.

Embargo judicial: la Justicia ordenó el embargo de propiedades y bienes vinculados a Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad.

El Tribunal Oral Federal N°2 , que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, dispuso una serie de embargos preventivos sobre propiedades y otros bienes vinculados con la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros condenados en el expediente.

La medida fue adoptada a partir de los pedidos realizados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y tiene como objetivo preservar los bienes que podrían ser utilizados para cumplir con el decomiso establecido en la sentencia.

Entre las propiedades alcanzadas se encuentra el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple actualmente su prisión domiciliaria. También fueron incluidos inmuebles vinculados con las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., propiedades ubicadas en el complejo Madero Center y distintos bienes situados en Santa Cruz.

La resolución fue firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del TOF 2.

Un decomiso de casi $685.000 millones

La condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad incluye, además de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el decomiso de bienes por aproximadamente $685.000 millones.

En concreto, el tribunal había establecido inicialmente un monto de $684.990.350.139,86, correspondiente al perjuicio ocasionado al Estado según la sentencia.

Como los condenados no realizaron el depósito de esa suma, la Justicia inició el proceso para identificar bienes que pudieran ser decomisados y utilizados para recuperar, al menos parcialmente, ese monto.

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Tras distintas presentaciones y objeciones de las defensas, fueron identificados 111 bienes para ser tasados y eventualmente rematados. A ese conjunto se sumaron ahora otras propiedades sobre las cuales los fiscales solicitaron medidas cautelares para evitar que sean vendidos, transferidos o afectados.

El TOF 2 sostuvo que existe una sentencia firme que estableció una consecuencia patrimonial concreta y que el decomiso todavía se encuentra pendiente de ejecución.

“Existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que impuso una consecuencia patrimonial concreta, actualmente exigible y todavía insatisfecha”, señalaron los jueces.

Según remarcaron, el embargo no busca anticipar una eventual condena patrimonial, sino garantizar el cumplimiento de una decisión judicial que ya fue adoptada.

El departamento de San José 1111 y las propiedades de Hotesur y Los Sauces

Uno de los puntos centrales de la resolución es el embargo de 12 inmuebles vinculados con las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., cuyos titulares son Máximo y Florencia Kirchner.

Aunque los hijos de Cristina Kirchner no fueron condenados en la causa Vialidad, el tribunal sostuvo que correspondía adoptar medidas cautelares sobre bienes de esas sociedades debido a los beneficios económicos que, según la sentencia, recibieron de la maniobra investigada.

Dentro de ese listado aparece el departamento de San José 1111, actualmente ocupado por Cristina Kirchner.

También quedaron alcanzados:

Un dúplex, un departamento, siete cocheras y una baulera en el Madero Center , en Puerto Madero.

, en Puerto Madero. El Hotel La Aldea del Chaltén .

. Cuatro propiedades ubicadas en El Calafate .

. Cuatro inmuebles en Río Gallegos.

El tribunal sostuvo que durante el período analizado existió una relación económica entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez, y que parte de los beneficios derivados de las maniobras investigadas se canalizaron a través de negocios vinculados con emprendimientos hoteleros e inmobiliarios.

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También alcanzaron bienes vinculados a Lázaro Báez

La resolución también dispuso embargos sobre propiedades pertenecientes a Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L., empresas vinculadas a Lázaro Báez.

Según la sentencia de Vialidad, esas firmas, junto con Austral Construcciones, resultaron beneficiadas por el direccionamiento de licitaciones de obras viales nacionales en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Además, quedó alcanzada otra propiedad ubicada en Santa Cruz que se encuentra formalmente dentro de un trámite sucesorio, pero que había sido adquirida por Báez en 2005.

Embargo sobre vehículos y otros bienes

La decisión judicial también contempla la renovación de embargos sobre nueve vehículos vinculados con Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Entre los vehículos alcanzados figuran camionetas y automóviles de alta gama de marcas como BMW, Land Rover, Dodge y Chrysler, además de vehículos de colección, entre ellos un Torino GS.

En el caso de José López, la medida incluye además el embargo de una embarcación y dos propiedades ubicadas en Chicligasta, Tucumán.

La Justicia busca garantizar el recupero del dinero

Con estas medidas, el Tribunal Oral Federal N°2 busca preservar un conjunto de bienes mientras continúa el proceso destinado a determinar cuáles serán finalmente utilizados para cumplir con el decomiso establecido en la causa Vialidad.

La medida se produce en el marco de la etapa de ejecución patrimonial de la condena, después de que la sentencia quedara firme y mientras continúa la discusión judicial sobre los bienes que deberán ser afectados para intentar recuperar el dinero establecido como perjuicio al Estado.