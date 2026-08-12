Quedaron confirmados los cruces en el Torneo del Interior

La Unión Argentina de Rugby resolvió cómo serán los cruces de cuartos de final del Interior A, en el cual Santa Fe Rugby Club deberá visitar a Tala RC en Villa Warcalde.

Luego de la resolución del partido pendiente entre Tala RC y Club Atlético Estudiantes, correspondiente a la Zona 2, quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo del Interior Copa Zurich. El encuentro, programado para el sábado 1° de agosto, no se disputó debido a una situación de fuerza mayor que impidió la presentación de Club Atlético Estudiantes. El club confirmó posteriormente que desistió de jugar el partido.

Sucede que previo al cotejo disputarse en Villa Warcalde, se produjo el accidente automovilístico en la autopista Santa Fe-Rosario, donde falleció Agustín Ferreyra, quien no sólo era reconocido por su labor médica, sino también por su pasado como jugador de rugby en el Club Atlético Estudiantes.

Desde la UAR informaron este miércoles que, analizada la situación, se determinó que el caso se encuadra dentro del artículo 14 del reglamento del torneo, referido a situaciones de fuerza mayor. A su vez, para la definición de la tabla de posiciones se aplicó el artículo 4.4, que establece que, ante la no presentación de un equipo, el rival obtiene los puntos del partido y, para los criterios de desempate, se considera el resultado como una victoria con cuatro tries y cuatro conversiones, es decir triunfo con punto bonus.

Los cuartos de final del Torneo del Interior

De esta manera, Tala RC de Córdoba obtuvo los puntos correspondientes al encuentro y quedó confirmada la tabla de posiciones de la Zona 2, con Tala RC en primer lugar (30 puntos), Club Atlético Estudiantes en segunda posición (21), mientras que Urú Curé (8) y CURNE (4) finalizaron tercero y cuarto, respectivamente.

Con esta resolución, quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo del Interior A a disputarse el sábado 12 de septiembre: Tucumán Rugby con Duendes de Rosario en Marcos Paz, Tala RC de Córdoba con Santa Fe Rugby en Villa Warcalde, Jockey Club de Rosario con Estudiantes de Paraná en Fisherton, y Jockey Club de Córdoba con Marista de Mendoza.

Recordemos que Santa Fe Rugby Club finalizó en la segunda posición de la Zona 3 con 17 puntos, mientras que el primer lugar lo ocupó Jockey Club de Rosario con 26 unidades. En la tercera posición, Córdoba Athlétic acumuló 13, al igual que Universitario de Córdoba. En la última fecha de la fase de grupos, los conducidos por Ignacio Carballo cayeron en barrio Jardín Espinosa por 44 a 29 frente a Córdoba Athlétic, pero logró sumar puntos bonus y con la caída de la U de Córdoba ante Jockey en Fisherton logró el boleto a los cuartos de final.

A su vez, repasamos los repechajes del Torneo del Interior A (sábado 12 de septiembre): Gimnasia y Esgrima de Rosario con La Tabla de Córdoba, Urú Curé de Río Cuarto con Universitario de Córdoba, Córdoba Athlétic con CURNE de Resistencia, y Old Resian de Rosario con Mendoza RC. Asimismo, la final del Torneo del Interior B también se desarrollará el sábado 12 de septiembre y será la siguiente: Tucumán Lawn Tenis con Natación y Gimnasia en el Parque 9 de Julio.