"¡Fuerza Capitán!": Milei respaldó a Messi tras la conmovedora carta por la muerte de su padre

El mandatario le dedicó unas palabras al capitán de la Selección Argentina luego de que Lionel Messi compartiera una sentida carta para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió el sábado.

Javier Milei: Expresó su apoyo a Lionel Messi tras la conmovedora carta por la muerte de su padre, Jorge Messi.

El presidente Javier Milei expresó este miércoles su apoyo a Lionel Messi luego de la conmovedora carta que el capitán de la Selección Argentina publicó en sus redes sociales tras la muerte de su padre, Jorge Messi .

A través de sus redes sociales, el mandatario le dedicó un breve pero emotivo mensaje al futbolista: “¡Fuerza Capitán!” , acompañado por los colores celeste y blanco de la bandera argentina.

Milei también agradeció a Messi por las alegrías que le brindó al país a lo largo de su carrera con la camiseta de la Selección.

“Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto a tu papá como a vos, nos diste a todos los argentinos”, expresó el Presidente.

Finalmente, le transmitió su respaldo para la nueva etapa que deberá afrontar tras la pérdida de su padre: “Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir”.

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La sentida despedida de Messi a su padre

El mensaje de Milei se produjo después de que Messi compartiera una carta dedicada a Jorge Messi, quien falleció el sábado.

El capitán argentino abrió su corazón y expresó el profundo dolor que atraviesa por la pérdida de su padre, con quien mantuvo un estrecho vínculo a lo largo de toda su vida y carrera profesional.

“Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”, escribió el futbolista.

En la carta, Messi también reconoció el sufrimiento que atravesaba su padre en los últimos tiempos, aunque lamentó que su partida haya ocurrido demasiado pronto.

“Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, expresó.

El delantero también hizo referencia a la incertidumbre que siente ante la ausencia de quien fue una figura fundamental en su vida. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo voy a seguir”, manifestó.

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Un pedido para su padre

En el cierre de la carta, Messi le dedicó un pedido especial a Jorge y le pidió que continúe cuidando a su familia desde donde esté.

“Cuidános desde arriba como lo hacías acá”, escribió el capitán argentino.

La publicación generó una inmediata reacción de sus compañeros, figuras del fútbol y miles de hinchas de todo el mundo, que expresaron sus condolencias y acompañamiento a Messi y a su familia en este momento.