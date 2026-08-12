Se lanzó la 7° fecha del Gran Prix del Litoral 2026

En el Yacht Club Santa Fe se realizó la presentación oficial de la competencia náutica denominada Gran Prix del Litoral a llevarse a cabo el sábado 15 y domingo 16 de agosto en la Laguna Setúbal de la capital provincial.

Tal como estaba previsto se realizó la presentación de la 7.ª fecha del Gran Prix del Litoral 2026, que reunirá a navegantes de las clases Optimist e ILCA de toda la región los días 15 y 16 de agosto. Este evento representa una oportunidad para seguir posicionando a Santa Fe como sede de competencias náuticas de relevancia regional, promover el deporte y acercar a la comunidad a una actividad profundamente vinculada con nuestra identidad ribereña. En la oportunidad se brindaron detalles de la competencia náutica que reunirá a más de 100 deportistas provenientes de diferentes puntos de la región.

El Yacht Club Santa Fe realizó la conferencia de prensa de presentación del Gran Prix del Litoral, que tendrá lugar los días 15 y 16 de agosto, con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de la institución. Participaron de la conferencia Hugo Corault, Comodoro del Yacht Club Santa Fe; Ricardo Doldán, director deportivo del Yacht Club Santa Fe; y Giorgio Arangio, integrante de la subcomisión de Vela de la institución.

También estuvieron presentes Marcela Aeberhard, Subsecretaria de Turismo de la provincia de Santa Fe; Virginia Vottero, subsecretaría de Deportes de la provincia de Santa Fe; Carlos Marzo, director de deportes de la Municipalidad de Santa Fe; y Nicolás Iparraguirre, asesor de la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Santa Fe.

La presencia y el acompañamiento de autoridades provinciales y municipales ponen de manifiesto la importancia del evento para la ciudad y la región, tanto desde el punto de vista deportivo como turístico e institucional. El Gran Prix del Litoral se desarrollará durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto en las instalaciones del Yacht Club Santa Fe, que recibirá a jóvenes navegantes, entrenadores, familias y representantes de distintos clubes en dos jornadas dedicadas a la vela y al deporte náutico.

La competencia se llevará a cabo el próximo fin de semana y se podrá observar entre los espigones 1 y 2. gentileza Comunicación YCSF

"Es bueno recordar que hace tres años que no se pudo hacer un evento que se hace todos los años por las cuestiones de la bajante del río. Así que este año recibimos con mucha alegría la posibilidad de volver a tener este evento y con condiciones que son casi las ideales, diríamos. Espero que nos acompañe el viento en esta oportunidad. Así que bueno, también es un evento, como otros que se fueron dando este año, que se producen en el festejo de los 90 años del club. "El Gran Prix del Litoral es un evento muy importante. Se estima que van a venir casi 100 competidores o tal vez un poco más" señaló Hugo Courault.

Giorgio Arangio, de la subcomisión de velas del YCSF destacó que "El Grand Prix del Litoral es una competencia que se lleva a cabo en las ciudades del litoral, propiamente dicho, y además en una ciudad de la provincia de Córdoba, en Miramar. Tiene fechas programadas en Paraná, Rosario, San Pedro, Junín y Santa Fe, entre otras localidades. Se consiste en regatas, que son carreras de embarcaciones a vela, lógicamente. Tiene una fuerte dependencia de la cantidad de viento que hay, ya que si hay poco viento o nada de viento no se corre, y si hay mucho viento no se corre tampoco y las condiciones que realizan los más favorables son más o menos una linda brisa o unos 15 kilómetros por hora aproximadamente. Este sábado y domingo tenemos las disciplinas de Optimist e Ilca que son las más básicas o con las que los chicos arrancan a competir y esperamos entre unos 100 a 120 competidores".

El dirigente de la entidad náutica local sostuvo que "Es un evento que reconoce y debe tener una logística muy particular, todo lo que tenga que ver con seguridad está también coordinado con la gente de Prefectura Naval y los guardavidas. Esto de manera segura que los chicos y los adultos que vengan a navegar solamente se preocupan por competir y toda la parte de logística está a cargo de lo que es la organización de nuestro club. Es una importante competencia, un desafío también para la ciudad. Desde este lugar me gustaría invitar a todos los ciudadanos a poder presenciar estas regatas se van a realizar entre el espigón 1 y el espigón 2 en nuestra costanera, que sería en los horarios a partir de aproximadamente desde las 12 del mediodía hasta las tres de la tarde. Igualmente siempre vamos a depender un poco de las condiciones climáticas, pero bueno, si todo se conjuga bien, vamos a tener ahí un lindo espectáculo para ir a ver".