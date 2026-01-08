Yacaré XV confirmó su plantel para afrontar el Súper Rugby Américas

Con la presencia de los santafesinos Gonzalo Del Pazo y Juan Cruz Strada, Yacaré XV de Paraguay anunció el plantel para jugar el SRA 2026

La franquicia con base Yacaré XV confirmó el plantel para el Súper Rugby Américas 2026. La franquicia paraguaya tendrá caras nuevas y un número importante de jugadores locales. Ramiro Peman tendrá su primera experiencia como head coach de Yacare XV en lugar de Ricardo Le Fort, quien dio un paso al costado como entrenador del equipo aunque seguirá ligado a la Unión de Rugby del Paraguay como asesor.

En total, el equipo paraguayo contará con 16 jugadores albicelestes, entre los que se destacan dos que pertenecen a un club de la Unión Santafesina de Rugby. Se trata del primera línea Gonzalo Del Pazo y el medio scrum Juan Cruz Strada, ambos integrantes del plantel superior del Santa Fe Rugby Club.

El conjunto con base en Asunción, también confirmó la presencia de Axel Zapata, Joaquín Lamas y Felipe Puertas, todos con experiencia en el plantel, Valentino Dicapua (con pasado en Dogos XV y en Los Pumitas) y Julián Quetglas, entre otros.

En el caso del polifuncional back de la escuadra de Sauce Viejo, tiene 23 años de edad, y se ha recuperado una lesión, pero ha sido un jugador clave en la temporada pasada en la franquicia paraguaya, por lo que el head coach tucumano lo citó nuevamente para ser parte del Súper Rugby Américas.

Juan Cruz formó parte de la Academia Litoral que trabaja en Rosario, realizó varias giras con Los Pumitas, entrenó con Jaguares XV en 2022, y en 2023, integró la franquicia con base en la provincia de Córdoba, Dogos XV, y en 2024 y 2025, lo hizo con Yacaré XV en Paraguay, lo cual ha sumado un gran rodaje en la competencia que organiza Sudamérica Rugby.

En relación a Gonzalo Del Pazo, fue confirmado como integrante del plantel paraguayo, tiene 29 años, y como gran antecedente el haber integrado el seleccionado argentino de rugby Los Pumitas que afrontó el Mundial Juvenil que se disputó en Manchester, Inglaterra, en 2016. También fue capitán del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby en la categoría M18 en 2014, y en 2015, se consagró campeón Sudamericano M19 al vencer a Uruguay en Rosario.

image El primera línea de Santa Fe Rugby, Gonzalo Del Pazo, formará parte de la franquicia paraguaya.

En lo que refiere a las caras nuevas se destacan los argentinos Manuel Todaro, Juan Mernes y Valentino Quatrocchi. En tanto, la gran sorpresa del plantel son las presencias de Nicolás Toth y Joaquín Domínguez, ambos procedentes del rugby francés

Para Yacaré XV, la participación en el Súper Rugby Américas 2025 comenzará como local frente a Selknam, el 15 de febrero, mientras que el viernes 21 jugará su primer encuentro como visitante, frente a Peñarol en Montevideo.

El nuevo calendario del torneo se jugará a catorce rondas en su fase regular, más semifinales y final para un total de 59 partidos. La ventana de competencia se mantendrá, disputándose entre mediados de febrero y mediados de junio.

El plantel de Yacaré XV para el Súper Rugby Américas

Fowards: Camilo Blasco (Cristo Rey RC), César Pérez (San José RC), Gastón Salvi (Santa Clara RC), Nicolás Toth (Lomas Athletic), Agustín Benítez (San José RC), Jordi Chavez (Santa Clara RC), Valentino Marciali (Atlético del Rosario), Enrique Quinteros (San José RC), Estefano Aranda (CURDA), Gonzalo Del Pazo (Santa Fe Rugby Club), Manuel Todaro (Universitario de Rosario), Carlos Plate (CURDA), Rodrigo Robadin (Cristo Rey RC), Juan Sebriano (San José Rc), Ariel Núñez (San José RC), Nahuel Kacerosky (San José RC), Mateo Gasparotti (Belgrano Athletic) y Rodolfo Rivadeneira (San José RC).

Backs: Juan Cruz Strada (Santa Fe Rugby Club), Juan Mernes (Estudiantes de Paraná), Francisco Bareiro (San José RC), Matías Muniagurria (Champagnat9, Gonzalo Bareiro (San José RC), Rafael Bareiro (San José RC), Sebastián Urbieta (CURDA), Francisco Gaspes (Hurling), Juan González (San José RC), Ignacio Vega (Cristo Rey RC), Diego Miño (CURDA), Joaquín Lamas (San José RC), Arturo López (CURDA), Gianfranco Parodi (CURDA), Facundo Paiva (CURDA), Alejandro Heyn (Santa Clara), Valentino Quatrocchi (San Luis), Ramiro Amarilla (San José RC), Joaquín Mussi (CURDA) y Francisco Calello (San Cirano).