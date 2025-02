Yenssen llega como la última ganadora y es candidata en la Santa Fe-Coronda

Ya en 2024 sólo estuvo en Canadá y quedó cuarta, aunque por razones de estudios no completó el fixture de ultra maratones. El próximo jueves 30 de enero estará en Coronda, en el sprint y presentación. Mientras tanto, habló de las expectativas que hay con la prueba.

-¿Cómo marcha la preparación y en qué se acentúa más?

-La preparación fue muy buena, fueron destinados a eso, en el agua como el gimnasio. Disfruté el proceso, me gustó, fue desafiante, muchos metros, fuimos superando y fui sintiéndome cada vez mejor en el agua, y ahora el entrenamiento se acentúa en el descenso de metros, faltando una semana es más la descarga para así llegar bien.

image.png La nadadora de San Jerónimo Norte tiene 26 años y afrontará su cuarta posición en la Santa Fe-Coronda.

-¿Qué pasa por la cabeza de un nadador, cuando ves que se va acercando la fecha de la maratón?

-Sentir que se acerca la fecha, motiva, hay ansiedad pero ya quiere estar uno en el agua nadando. Bien, manejando ansiedades como en otras pruebas, fui aprendiendo a hacerlo.

-Venir como ganadora, es una presión a favor, en contra, o un poco de ambas?

-Venir como ganadora, no me juega ni a favor ni en contra, quizás un poco a favor de tirarme con una tranquilidad de que ya la gané. Ya tuve este título, obvio que me gustaría volver a tenerlo, pero está esa calma de saber que lo logré.

-¿Es casualidad que dos grandes nadadoras argentinas de aguas abiertas como vos y Romina Imwinkelried, sean de San Jerónimo Norte? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial la localidad en relación la natación?

-El club nuestro, Libertad, tiene trayectoria, muchos nadadores que fueron de pileta, y también un poco de aguas abiertas, consiguieron grandes logros, fueron campeones sudamericanos. Se incentivó mucho la disciplina aquí y tener el río cerca y eso hace que se fomente más aún.

image.png Yenssen realizó un intensa preparación para llegar bien al próximo domingo 2 de febrero.Erika Yenssen quiere repetir lo logrado en 2022.

-¿Por qué la gente debería acercarse a la costa a ver a los nadadores?

-Está bueno que la gente se acerque, porque para ellos y para nosotros es maravilloso. Sentir ese apoyo en la prueba, lo convierte en una fiesta.

-¿Cómo viviste en otras ediciones, el folclore del río?

-Siempre lo disfruté, la gente que acompaña por fuera o por dentro del agua. Lo valoro muchísimo, si bien la última edición fue un día de semana, más complejo para la gente para estar, siempre se siente ese calor.

