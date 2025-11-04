ATP de Atenas: Etcheverry batalló y se llevó un valioso triunfo ante McDonald

El tenista argentino Tomás Etcheverry se llevó el triunfo en un partido durísimo ante el estadounidense Mackenzie McDonald , para meterse en la segunda ronda del ATP 250 de Atenas.

Etcheverry, que consiguió una interesante regularidad en cuanto a resultados en la recta final de la temporada, se impuso por 6-7(5), 7-6()3 y 6-3, luego de 2 horas y 50 minutos de juego.

El jugador oriundo de La Plata es el único argentino en este torneo, que es junto al ATP 250 de Metz el último de la temporada antes del ATP Finals, que enfrenta a los mejores ocho tenistas del año y que se llevará a cabo en la ciudad italiana de Turín.

Quién será el rival de Etcheverry en el ATP 250 de Atenas

El rival de Etcheverry en la segunda ronda será el francés Alexandre Müller, quien es el quinto preclasificado en este torneo y que en la primera ronda derrotó al alemán Jan-Lennard Struff en tres sets.

Etcheverry venía de caer en la primera ronda del Masters 1000 de París, aunque había ganado dos partidos para superar la clasificación, mientras que unos días antes había alcanzado los octavos de final en el ATP 500 de Viena.

El argentino, que va en busca de su primer título a nivel ATP, actualmente ocupa el puesto número 60 del ranking, aunque podría terminar el año en el top 50 en caso de ganar el torneo.

Este martes también se disputarán cuatro partidos correspondientes a los octavos de final, donde se destaca el enfrentamiento entre el serbio Novak Djokovic y el chileno Alejandro Tabilo.